В Молдавии пройдут учения резервистов

Фото: army.md

Национальная армия Молдавии планирует провести учения с резервистами в апреле, мае, июне и сентябре, сообщило Минобороны страны.

По словам начальника Центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом армии полковника Октавиана Друцэ, учения направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и оружием. Граждане, подлежащие призыву на учения, получат повестку по месту проживания.

В сообщении Минобороны отмечается, что учения проводятся в соответствии с законом о резерве и планом подготовки национальной армии на 2023 год и «не имеют никакого отношения к ситуации с безопасностью в регионе». В прошлом году резервисты принимали участие в учениях в июле и сентябре.

1 марта власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) объявили о начале военных сборов на три месяца. Желающие принять в них участие мужчины в возрасте до 55 лет должны были до 28 февраля обратиться с заявлением и пройти медкомиссию. За несколько дней до этого президент ПМР Вадим Красносельский назвал обстановку по внешнему периметру республики напряженной. Минобороны России сообщало о скоплении значительных сил на границах с Приднестровьем со стороны Украины. Ведомство обвинило Киев в подготовке вторжения в ПМР.

18 марта президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране следует укреплять обороноспособность, несмотря на нейтральный статус. По ее словам, российское руководство не уважает суверенитет и независимость Украины, что побуждает Молдавию наращивать оборонные способности. В январе Санду допускала превращение страны в «часть крупного альянса».