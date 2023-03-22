Лукашенко назвал «безумством» планы поставить Киеву снаряды с ураном

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Отправить Киеву боеприпасы с обедненным ураном равносильно безумству, ответ России на использование таких снарядов по российским позициям будет страшным для всей планеты уроком, заявил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что если Запад поставит Киеву боеприпасы с обедненным ураном, то Москва передаст Минску «боеприпасы с настоящим ураном».

«Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное», — считает президент Белоруссии.

Великобритания заявила о планах поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном 21 марта.

Президент России Владимир Путин, комментируя эти сообщения, заявил, что «Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле». По его словам, Россия вынуждена будет реагировать на эти действия, так как «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

Глава Минобороны Сергей Шойгу сказал, что «пройдена еще одна ступень» к ядерному столкновению. По его словам, этих ступене «остается все меньше и меньше», и России нужно задуматься об ответных шагах.

Лондон, отвечая на обвинения России, заявил, что Москва «намеренно распространяют дезинформацию». В британском Минобороны на это ответили, что армия страны использует обедненный уран в своих снарядах «десятилетиями». «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», — говорится в заявлении ведомства.