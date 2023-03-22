Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 16:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:34
Число представленных в России моделей автомобилей сократилось на 20% Авто, 16:32
Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» закупить оборудование в России Политика, 16:28
Бизнес способен на большее: как делать отчет для налоговой одной кнопкой РБК и СберБизнес, 16:22
Китайские машины за год в 3,5 раза увеличили долю на российском рынке Авто, 16:20
Аксаков заявил, что у биткоина нет будущего в отличие от российских ЦФА Крипто, 16:15
Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея Политика, 16:13 
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
В Москве вдвое сократилось предложение продавцами наследственных квартир Недвижимость, 16:11
Почему гипертония «молодеет», а вино не укрепляет сосуды Pro, 16:07
Тренера второй раз за сезон уволили из клуба РПЛ Спорт, 16:05
БНТ узнало, что найденная в Софии картина Поллока принадлежала Чаушеску Общество, 16:01
«Ждем выступления Пауэлла». Что будет с биткоином после заседания ФРС Крипто, 16:01
Лавров заявил о последствиях поставок Киеву снарядов с обедненным ураном Политика, 15:57
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 15:53
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов

Губернатор Севастополя: взрывы слышны из-за уничтожения МЧС боеприпаса времен ВОВ
Михаил Развозжаев
Михаил Развозжаев (Фото: Global Look Press)

Звуки взрывов, о которых сообщают жители Крыма, связаны с уничтожением боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Это сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение боеприпаса времен ВОВ (Великой Отечественной войны. — РБК)», — написал он.

По его словам, такие мероприятия проходят минимум два раза в неделю, поэтому жителей о них заранее не предупреждают. «В городе все спокойно», — подчеркнул губернатор.

Утром Развожаев сообщил об атаке надводных беспилотников. По его словам, они пытались проникнуть в бухту, моряки вели по ним огонь из стрелкового оружия. «Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — уточнил губернатор. Из-за атаки в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.

20 марта Крымский полуостров тоже подвергся атаке беспилотников: город Джанкой пытались атаковать украинские дроны, один человек получил ранения, несколько зданий были повреждены. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что серьезных повреждений нет. В Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня.

Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов
Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
«Отряды», «племена» и «Голодные игры»: каково работать в Spotify
Восточный онлайн: три турецких маркетплейса для российского бизнеса
Это еще не конец: как завершить выступление, чтобы его запомнили
Теги
Михаил Развожаев Севастополь взрывы
Материалы по теме
Развожаев объяснил нецензурный пост в Telegram cловами «ругаюсь, грешен»
Общество
Глава Севастополя рассказал, как Путин «взял и приехал за рулем»
Политика
Сбербанк запустил эквайринг для магазинов Крыма и Севастополя
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter