Губернатор Севастополя объяснил звуки взрывов
Звуки взрывов, о которых сообщают жители Крыма, связаны с уничтожением боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.
«Это сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы произвели плановое уничтожение боеприпаса времен ВОВ (Великой Отечественной войны. — РБК)», — написал он.
По его словам, такие мероприятия проходят минимум два раза в неделю, поэтому жителей о них заранее не предупреждают. «В городе все спокойно», — подчеркнул губернатор.
Утром Развожаев сообщил об атаке надводных беспилотников. По его словам, они пытались проникнуть в бухту, моряки вели по ним огонь из стрелкового оружия. «Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали», — уточнил губернатор. Из-за атаки в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.
20 марта Крымский полуостров тоже подвергся атаке беспилотников: город Джанкой пытались атаковать украинские дроны, один человек получил ранения, несколько зданий были повреждены. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что серьезных повреждений нет. В Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня.