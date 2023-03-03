Развожаев сообщил о гибели двоих военных из Севастополя в спецоперации

В Севастополе похоронили двоих погибших в зоне военной операции военнослужащих, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале. Им было по 57 лет.

«Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов. Владимира Александровича Шабаева, стрелка мотострелкового отделения 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и старшего лейтенанта Сергея Витальевича Логвиненко», — написал глава региона.

По его словам, Шабаев был наводчиком танкового взвода танковой роты, а после — стрелком мотострелкового отделения. Военный погиб в Херсонской области. Логвиненко был командиром штурмового подразделения отряда «БАРС», погиб в поселке Белогоровка в ЛНР.

В январе губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил о гибели военнослужащих из региона в зоне военной операции. Он уточнил, что речь идет о рядовых Владимире Егорове, Михаиле Шутове, Александре Игнатьеве, Максиме Листове, ефрейторе Валерии Садыкове и прапорщике Михаиле Фадееве.