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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил о гибели двоих военных из Севастополя в спецоперации

Севастопольский губернатор Развожаев: похоронили двоих погибших в зоне военной операции

Владимир Шабаев Сергей Логвиненко

В Севастополе похоронили двоих погибших в зоне военной операции военнослужащих, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале. Им было по 57 лет.

«Сегодня проводили в последний путь двух наших воинов. Владимира Александровича Шабаева, стрелка мотострелкового отделения 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны и старшего лейтенанта Сергея Витальевича Логвиненко», — написал глава региона.

По его словам, Шабаев был наводчиком танкового взвода танковой роты, а после — стрелком мотострелкового отделения. Военный погиб в Херсонской области. Логвиненко был командиром штурмового подразделения отряда «БАРС», погиб в поселке Белогоровка в ЛНР.

В январе губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил о гибели военнослужащих из региона в зоне военной операции. Он уточнил, что речь идет о рядовых Владимире Егорове, Михаиле Шутове, Александре Игнатьеве, Максиме Листове, ефрейторе Валерии Садыкове и прапорщике Михаиле Фадееве.

Развожаев сообщил о гибели двоих военных из Севастополя в спецоперации
Развожаев сообщил о гибели двоих военных из Севастополя в спецоперации

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Теги
военные Севастополь Украина Михаил Развожаев Военная операция на Украине
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