Wildberries возобновил работу заблокированных пунктов выдачи заказов

Встреча представителей Wildberries и инициативной группы ПВЗ прошла в Госдуме. По словам депутата Михаила Делягина, на повестке были 12 требований. Компания согласилась разблокировать работу «добросовестных» владельцев ПВЗ

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries решил возобновить работу с 15 заблокированными пунктами выдачи заказов (ПВЗ), которые участвовали в забастовке, при условии, что они будут соблюдать договор-оферту, сообщили РБК в пресс-службе онлайн-ретейлера. Такое решение было принято по итогам встречи представителей маркетплейса, инициативной группы ПВЗ и депутатов Госдумы, отметили в компании.

«Речь идет о партнерских пунктах выдачи заказов, сотрудничество ранее с которыми было приостановлено из-за нарушения оферты», — говорится в сообщении.

Очередная встреча представителей Wildberries и ПВЗ началась днем 17 марта в Госдуме. В ней также приняли участие депутаты.

Замглавы думского комитета по экономической политике Михаил Делягин сообщил, что в ходе переговоров обсуждалось 12 требований, передает корреспондент РБК. Депутат не уточнил, какие именно, отметив, что они сначала назывались «пожеланиями». По его оценке, диалог перешел в «конструктивное русло».

«Первый пункт, который компания Wildberries согласилась выполнить, следующий: все добросовестные владельцы ПВЗ, которые соблюдают условия договоров и выдают заказы, будут в одностороннем порядке разблокированы в течение двух часов. Потом с каждым в индивидуальном порядке будет проведена работа, как быть дальше», — сказал журналистам первый зампред комитета Думы по контролю Дмитрий Гусев.

Он добавил, что работа по остальным вопросам продолжается.

Еще одна встреча с партнерскими ПВЗ состоялась в офисе «Опоры России». По ее итогам Wildberries объявил о создании комиссии по разрешению вопросов между маркетплейсами и их партнерами. В комиссию войдут представители компании, деловых сообществ, малого бизнеса и органов власти, рассказали РБК в пресс-службе Wildberries.

В начале марта Wildberries ввел новую систему штрафов, которая предусматривает удержание полной стоимости товаров с сотрудников ПВЗ в случае, если покупатель получает бракованную вещь или она не соответствует заказанной.

14 марта к офису маркетплейса в Москве пришли владельцы ПВЗ, один из которых, представившийся Владимиром, сказал РБК, что они хотят добиться прозрачности в вопросе заработка и штрафных санкций.

15 марта ряд пунктов выдачи решили провести забастовку. В этот день не работали 15 пунктов выдачи, из них два партнерских, а остальные относились к самой компании, говорил депутат Гусев.

В тот же день Wildberries объявил, что закроет пункты выдачи «нецивилизованных партнеров». Позже в Госдуме состоялась встреча с представителями компании и ПВЗ. Ретейлер пообещал изучить претензии, говорил глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

На фоне этого Wildberries заявил, что приостановит начисление штрафов, доработает, как ее назвали в компании, систему контроля подмены товаров и ускорит обработку обращений о проблемных ситуациях. В компании также сообщили, что отменили «10 000 некорректных штрафов».

В ситуации вокруг Wildberries разбирается Минтруд и другие ведомства, сообщил глава министерства Антон Котяков. По его словам, изучаются заявления граждан и документы и «в зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой».