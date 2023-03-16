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Глава Минтруда после забастовок призвал Wildberries соблюдать законы

Министр труда Котяков: Минтруд разбирается в ситуации с Wildberries
После начала забастовки Wildberries сообщила о закрытии нескольких пунктов выдачи заказов «нецивилизованных партнеров». Позже представители компании провели встречу с владельцами ПВЗ и выразили готовность изучить все претензии
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries должна выполнять нормы трудового законодательства, заявил журналистам министр труда России Антон Котяков, передает «РИА Новости».

«Сейчас к Wildberries приковано много внимания со стороны Роструда, со стороны депутатского корпуса, Минпромторга, с ситуацией разбираемся», — сказал он (цитата по ТАСС). Пока ведомства изучают заявления граждан и документы, «в зависимости от этого будет принято решение совместно с Генеральной прокуратурой».

14 марта владельцы столичных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries собрались у московского офиса компании, требуя более справедливых условий. Один из собравшихся, представившийся Владимиром, сказал РБК: «Нам необходима прозрачность заработка и штрафных санкций, даже если они будут [введены], и так далее».

На следующий день ПВЗ в разных городах России объявили о забастовке. Сотрудники пунктов выдачи Wildberries вышли на работу, но решили временно не выдавать заказы покупателям. О приостановке выдачи заказов РБК сообщили, например, сотрудники ПВЗ в Смоленской области и в Екатеринбурге.

Forbes объяснял, что протестующие недовольны изменением политики компании: ретейлер решил обязать сотрудников ПВЗ компенсировать 100% стоимости заказов, если покупатель возвращает их из-за брака или несоответствия товара заказанному.

15 марта Wildberries сообщила о закрытии нескольких ПВЗ «нецивилизованных партнеров». «Было закрыто несколько таких пунктов, из них мы вывозим товары, которые принадлежат нам и продавцам-предпринимателям, покупателей мы проинформировали о переносе их заказов в другие ПВЗ», — рассказали РБК в пресс-службе маркетплейса.

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В тот же день представители Wildberries и ПВЗ провели встречу в Госдуме, сообщил глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. По его словам, компания выразила готовность изучить все претензии, которые озвучили владельцы ПВЗ, и разъяснить все необходимые вопросы. «Все заинтересованы в том, чтобы конфликт был погашен», — заявил депутат.

Как сообщил глава Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, следующая встреча с представителями Wildberries намечена на пятницу, 17 марта.

Теги
Антон Котяков Wildberries забастовка пункты выдачи
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