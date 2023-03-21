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ЦБ ужесточит требования к обязательным резервам в недружественных валютах

Центробанк с апреля ужесточит требования к обязательным резервам в недружественных валютах
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный банк с 1 апреля 2023 года повысит нормативы обязательных резервов по обязательствам в иностранной валюте недружественных стран, следует из сообщения на сайте регулятора.

С этой даты для всех банков нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валютах недружественных стран вырастут до 7,5%.

По всем категориям резервируемых обязательств в валюте дружественных стран ЦБ, напротив, смягчит норматив — с 7 до 5,5%. Новые нормативы вводят, чтобы стимулировать банки изменить структуру валютных пассивов в пользу валют дружественных стран, говорится в сообщении ЦБ. Размер обязательств банков с базовой лицензией в валютах недружественных стран принимается равным нулю.

В середине февраля ЦБ повысил для банков отчисления в резервы как по валютным, так и по рублевым обязательствам. Тогда для всех банков по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте регулятор установил норматив на уровне 7%.

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций нормативы по всем видам обязательств в рублях регулятор установил на уровне 4%, этот норматив не изменится.

Первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин в интервью РБК говорил, что осуществление обязательств по валютным счетам платежами в рублях совершается без затруднений, «а вот исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным». Он добавил, что изменилась экономическая сущность валютных счетов — по его мнению, они «превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу».

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21 марта президент Владимир Путин сообщил о готовности России перейти на юани во внешней торговле, то есть в расчетах между Россией и странами Африки, Азии и Латинской Америки. За 2022 год доля юаня в расчетах за экспорт в России выросла с 0,5 до 16%, а доля рубля — с 12 до 34%. Это произошло на фоне санкций, введенных западными странами против России после начала военной операции на Украине.

ЦБ ужесточит требования к обязательным резервам в недружественных валютах
ЦБ ужесточит требования к обязательным резервам в недружественных валютах

Теги
Центральный банк Валюта валютные резервы
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