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ЦБ повысил размер обязательных валютных резервов для банков

ЦБ: нормативы резервов для валютных обязательств российских банков вырастут на 2 п.п.
ЦБ повысил для банков отчисления в резервы как по валютным, так и по рублевым обязательствам. Но требования к иностранной валюте ужесточились сильнее, чем к российской
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Фото: Павел Смертин / ТАСС
Фото: Павел Смертин / ТАСС

Банк России повысил нормы обязательных резервов для кредитных организаций, говорится в сообщении ЦБ. Речь идет о резервировании как валютных, так и рублевых обязательств.

Для всех банков по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте нормативы вырастут на 2 п.п., до 7%.

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций вырастут нормативы по всем видам обязательств в рублях, — на 1 п.п., до 4%. Для банков с базовой лицензией они не изменятся.

Регулятор принял такое решение «в условиях роста структурного профицита ликвидности и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредитных организаций», отмечается в его сообщении.

Структурный профицит ликвидности банковского сектора к 13 февраля достиг почти 4,1 трлн руб., следует из данных ЦБ. Для сравнения, всего неделей раньше он достигал лишь 3,2 трлн руб., а в середине января находился на отметке ниже 3 трлн. Профицит означает, что долги банков перед регулятором меньше объема средств, что они размещают на депозитах и корсчетах в ЦБ, выступая его кредиторами. При структурном дефиците банки, наоборот, берут для своих операций у Банка России больше, чем хранят на его депозитах. Повышение обязательных резервов в валюте ЦБ провел еще в августе и тогда же анонсировал дальнейшее ужесточение: оно было намечено на 1 января, но регулятор его перенес.

Политику девалютизации российские власти проводят в последние несколько лет, но они ускорили этот процесс после начала специальной военной операции на Украине и введения жестких санкций, отрезавших крупнейшие российские банки от долларовой системы. Из-за этого, например, к концу прошлого года объем средств населения на валютных счетах и депозитах в российских банках опустился ниже $60 млрд, что стало минимальным уровнем за 10 лет. По данным Сбербанка (находится под блокирующими санкциями США), доля средств в валюте в структуре средств корпоративных клиентов за год снизилась на 18 п.п.

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