Си Цзиньпин встретится с Мишустиным
Премьер-министр Михаил Мишустин 21 марта проведет встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом 20 марта, его поездка продлится три дня. Это его первый зарубежный визит после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В первый день поездки Си Цзиньпин провел неформальную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином продлилась четыре с половиной часа. На ней президент сообщил председателю КНР, что российская сторона изучила предложения Пекина по мирному урегулированию на Украине. Москва открыта для переговорного процесса, подчеркнул глава государства.
Си Цзиньпин в ответ заявил об уверенности, что российские граждане поддержат Путина на президентских выборах 2024 года, если тот решит баллотироваться. Затем политики продолжили общение в закрытом формате.
На 21 марта запланированы основные мероприятия в рамках визита Си Цзиньпина в Россию.