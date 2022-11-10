ЕС увеличил закупки СПГ до 100 млрд куб. м. для замещения газа из России

С начала года страны Евросоюза закупили более 100 млрд куб. м сжиженного природного газа, что уже значительно выше объема за весь 2021-й и даже превышает закупки Китая, бывшего «лидера» в потреблении этого вида топлива

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В январе—октябре 2022 года мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в 27 стран — членов Евросоюза составили 105 млрд куб. м, подсчитала исследовательская компания Kpler. Для сравнения: за аналогичный период 2021-го этот показатель был на уровне 64 млрд куб. м, а за весь прошлый год страны ЕС закупили 78,1 млрд куб. м. Результат текущего года по объемам закупки оказался выше, чем у другого крупнейшего потребителя СПГ — Китая: за первые десять месяцев 2022-го он закупил только 69,9 млрд куб. м против 87,5 млрд куб. м за аналогичный период 2021-го. За весь прошлый год Китай закупил 108 млрд куб. м.

Рост закупок СПГ происходит на фоне резкого снижения поставок трубопроводного газа из России, на который в 2021 году приходилось около 45% европейского газового импорта и около 40% потребления. В прошлом году «Газпром» поставил в ЕС и Турцию 155 млрд куб. м, а в этом году, по оценкам Международного энергетического агентства, импорт из России снизится до 60 млрд куб. м. Поставки российского газа стали падать после начала специальной военной операции на Украине, ввода западных санкций (непосредственно газ они не затронули), требований Москвы платить за газ в рублях, прекращения транзита через Польшу и по морскому трубопроводу «Северный поток» и других перебоев. На этом фоне Европа начала искать альтернативных поставщиков, включая производителей СПГ.

По итогам всего 2022 года поставки сжиженного газа в Европу составят примерно 123 млрд куб. м, рассказала РБК Лаура Пейдж, старший аналитик Kpler по СПГ. Аналогичный прогноз — «при фиксирующихся на начало ноября темпах импорта» примерно в 125 млрд куб. м — дает и Сергей Капитонов, аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха». По его оценке, если в прошлом году на СПГ приходилось 18% потребления газа в ЕС, то в 2022-м его доля вырастет почти в два раза, до 35%.

Где Европа покупает СПГ

Заместить поставки российского трубопроводного газа — это «очень большая задача, но мы работаем над этим», заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС, который прошел в Брюсселе в июне. На начало ноября европейским странам удалось заполнить свои хранилища газа примерно на 95%, что необходимо для стабильного прохождения отопительного сезона.

Для компенсации нехватки топлива ЕС стал наращивать закупки СПГ. В отличие от трубопроводного газа, который, как правило, поставляется по долгосрочным контрактам, сжиженный природный газ чаще покупается на споте — на бирже и газовых хабах, откуда он доставляется в кратчайшие сроки. Сбои в поставках российского газа и повышенный спрос на СПГ привели к небывалому росту цен на газ в Европе, которые превысили $3 тыс. за 1 тыс. куб. м, что почти в десять раз выше докризисных значений. На фоне теплой погоды в первые осенние месяцы цены начали снижаться, сейчас газ на нидерландском хабе TTF торгуется по $1150 за 1 тыс. куб. м.

Среди крупнейших производителей СПГ в мире — Катар, США, Австралия, а также Россия и африканские страны. Европейцы уже договорились с Катаром о поставках 15 млн т СПГ (20,4 млрд куб. м) в этому году, в следующем году поставки из этой страны могут составить от 12 млн до 15 млн т (16,3–20,4 млрд куб. м). США с марта 2022 года увеличили экспорт сжиженного газа в ЕС почти в три раза, говорилось в совместном заявлении фон дер Ляйен и американского президента Джо Байдена, опубликованном в конце июня. По данным Международного энергетического агентства, июнь стал первым месяцем, когда Евросоюз импортировал больше сжиженного природного газа из США, чем трубопроводного газа из России. Глава Еврокомиссии заявляла, что в 2022 году поставки СПГ из США должны вырасти на 15 млрд куб. м.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт позже уточнял, что американские компании поставляют в Европу 70% от всего своего экспорта. Он пообещал, что «значительно укрепившая свою энергетическую безопасность» Европа успешно преодолеет зимний период «с гарантированной и солидной поддержкой США». «Соединенные Штаты стали одним из наиболее важных наших импортеров СПГ, возмещающих отключенные российские источники», — подтвердил 8 ноября представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Несмотря на сокращение поставок газа по трубам, за первые девять месяцев 2022 года Россия также нарастила его экспорт в ЕС в сжиженном виде на 46%, до 16,5 млрд куб. м. Леонид Михельсон, глава крупнейшего российского производителя СПГ НОВАТЭКа, объяснял это ростом цен в Европе, из-за чего партии СПГ «снимаются» с азиатского рынка и направляются на европейские. Из-за ценовых «сверхнормальностей» крупнейший проект НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в этом году получит больше доходов от продажи 4 млн т на споте, чем от поставки 16,5 млн т по долгосрочным контрактам, анонсировал Михельсон, но деталей не уточнил.

Еще одним крупным поставщиком СПГ в Европу оказался Китай, который из-за последствий пандемии коронавируса и снижения внутреннего спроса в этом году решил реэкспортировать часть газа, закупаемого преимущественно в США. По информации местных СМИ, в январе—июне 2022 года китайская Sinopec продала 45 партий сжиженного газа, или около 3,15 млн т. Всего, по данным издания Nikkei Asia, за первое полугодие китайские компании направили в ЕС более 4 млн т СПГ, что соответствует 7% европейского газового импорта. Но в середине октября стало известно, что Национальная комиссия по развитию и реформам Китая поручила импортерам газа прекратить экспорт в Европу и другие страны, потому что Пекину нужно обеспечить спрос на внутреннем рынке в предстоящий отопительный сезон.

«Учитывая, что к этой зиме [европейцы] хранилища успели заполнить, возможно, она будет самой легкой из следующих трех», — предполагал Михельсон. О том, что следующая зима может оказаться намного сложнее для европейцев и в целом для рынка, ранее говорил и министр энергетики Катара Саад бен Шарид аль-Кааби.

Как это сказывается на рынке

«Европа оттянула на себя весь СПГ, которого сейчас не хватает развивающимся странам», — отмечает Капитонов. Увеличение закупок газа в Европе и аномальные цены на него затрудняют доступ к топливу таких развивающихся стран, как Пакистан, Бангладеш и Таиланд. Впервые им приходится бороться за поставки с Германией и другими европейскими странами, экономика которых в несколько раз больше, чем у них. По данным Bloomberg, эти страны уже столкнулись с проблемами при заключении новых контрактов на поставки СПГ.

«Беспокойство Европы по поводу ее энергетической безопасности ведет к энергетической бедности в развивающемся мире. Европа высасывает газ у других стран, чего бы он ни стоил», — заявил Bloomberg аналитик Credit Suisse Сауль Кавоник.

В итоге развивающиеся страны вынуждены обращаться к более дешевым и менее экологичным энергоносителям вроде угля и принимать другие меры. «Если газ будет вам не по средствам, вам придется вернуться к углю в той степени, которая нужна для базового уровня генерации электроэнергии», — говорила в октябре министр финансов Индии Нирмала Ситхараман. «Мы думали, что кризис закончится к концу года, но это не так», — сказал представитель Министерства энергетики Таиланда Кулит Сомбацири на брифинге 7 ноября. Он добавил, что, если цены на СПГ продолжат расти, правительству придется рассмотреть такие меры, как закрытие круглосуточных магазинов и других предприятий с высокими энергозатратами.

Аль-Кааби говорил в начале октября на лондонской конференции Energy Intelligence Forum, что спрос на СПГ в мире маловероятно достигнет пика даже в следующие 20–30 лет. При этом предложение на рынке останется «структурно низким» до тех пор, пока существенно не увеличится производство, что может произойти не раньше 2026 года, добавила глава австралийской Woodside Energy Group Мэг О'Нил. «Поскольку спрос на СПГ в странах Европы существенно растет, рынок будет ограниченным до тех пор, пока не появятся новые поставки, а на это уйдут годы», — сказала она.