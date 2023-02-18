Новый президент Чехии назвал нежелательные сценарии при победе Украины

Петр Павел считает, что Украина может победить при военной и финансовой поддержке ЕС, а также при удержании действующего уровня санкций. При этом он отметил, что у поражения России могут быть негативные последствия

Петр Павел (Фото: David W Cerny / Reuters)

Поражение России на Украине может привести к таким сценариям, которых Запад должен избежать, заявил избранный президент Чехии Петер Павел на «Украинском ланче», организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Европейская правда».

В частности, за победой Украины может последовать «развал России». «Если будет развалена Россия, то у нас может быть больше проблем, нам не с кем вести переговоры о разоружении», — сказал Павел.

Он призвал воздержаться от того, чтобы «подталкивать Украину к определенному результату». Павел добавил, что Западу стоит быть реалистами и, надеясь на лучшее, быть готовыми к худшему.

При этом новый президент Чехии считает, что Киев может победить. «Украина эффективно отстаивает свои территории и есть хороший потенциал для успеха, но есть несколько условий», — отметил он.

Так, по его мнению, Киев может одержать победу, если сохранится тот же уровень военной помощи, при достаточной финансовой поддержке, а также если ЕС «сможет удержать действующий уровень санкций, чтобы предотвращать восстановление доходов России».

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в ответ на слова Павела призвал европейских политиков «верить в Украину» и не склонять Киев к уступкам. «Нет разницы между теми, кто говорит: «Украина, возможно, уступит», и теми, кто говорит: «Украине, наверное, придется уступить». Поэтому верьте в Украину и поддерживайте Украину, и мы победим», — подчеркнул министр.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что риск эскалации конфликта не сопоставим с опасностью победы президента России Владимира Путина на Украине. «Если Путин победит на Украине, это будет посланием для него и других авторитарных лидеров, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят. Это сделает мир более опасным. А нас более уязвимыми», — пояснил Столтенберг.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя слова Столтенберга, отметил, что «риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны».

Власти России неоднократно критиковали страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия ведут к эскалации конфликта, но при этом не скажутся на выполнении поставленных перед российскими военными задач.