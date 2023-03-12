Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины к членству в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с чешским коллегой Петром Павелом и обсудил с ним движение страны к членству в Евросоюзе. Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
«Проинформировал о ситуации на фронте, наших потребностях безопасности. Говорили о движении Украины в Евросоюз. Договорились и дальше активно взаимодействовать», — написал он, добавив, что Украине важна поддержка со стороны Праги.
61-летний Петр Павел — генерал чешской армии на пенсии. Он победил во втором туре президентских выборов в Чехии с результатом 58,32% голосов. Его соперником был бывший премьер, предприниматель и лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, набравший 41,67%. 9 марта Павел вступил в должность главы государства.
Чехия после начала российской спецоперации начала поставлять Украине оружие, боеприпасы и другую военную помощь.
Киеву можно передавать любые вооружения, за исключением ядерных, говорил Павел после избрания. Кроме того, по его словам, НАТО не следует напрямую вмешиваться в конфликт. Павел также подчеркивал, что государства Запада должны избежать некоторых сценариев, к которым может привести поражение Москвы на Украине, в том числе «развала России».
Власти России неоднократно критиковали страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. В Москве считают, что подобные действия приведут к эскалации конфликта и не повлияют на выполнение поставленных перед российскими военными задач.