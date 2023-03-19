Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Президент Чехии заявил о «лишь одной» попытке ВСУ начать контрнаступление Политика, 22:52
Ирак заявил о желании поставлять газ в Европу Экономика, 22:48
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 22:14
«Аэрофлот» назвал срок вывоза пассажиров отмененных рейсов из Сочи Общество, 22:00
5 цветов и имя для ребенка. Как «новый Казахстан» выбирал парламент Политика, 21:44
UBS купил Credit Suisse Финансы, 21:42
FT узнала об увеличении цены, предложенной UBS за покупку Credit Suisse Финансы, 21:34
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
Как понять, насколько загружен ребенок в школе Специальный проект, 21:33
ЦСКА впервые с 2018 года победил «Зенит» в РПЛ Спорт, 21:32
Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии «Формулы-1» Спорт, 21:31
Псаки дебютировала с собственным шоу на MNBC после ухода из Белого дома Технологии и медиа, 21:17
Польский посол назвал условие вступления Варшавы в конфликт на Украине Политика, 21:10
Богомаз заявил о возведении дополнительных блокпостов в Брянской области Политика, 20:48
Футболист ЦСКА Дивеев получил травму в первом матче РПЛ за полгода Спорт, 20:47
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Экономика ,  
0 

Ирак заявил о желании поставлять газ в Европу

Глава МИД Ирака: страна надеется поставлять газ в ЕС в будущем

Ирак рассчитывает начать поставки газа в Европу в будущем. Об этом заявил глава МИД страны Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе. Министр прибыл туда для участия в заседаниях совета по сотрудничеству Ирак — Евросоюз.

«Мы обсудим разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах. Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, становится и газодобывающей.<...> В будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ирак уже экспортирует в Евросоюз нефть. После начала российской спецоперации на Украине страна увеличила поставки ресурса в Европу, подсчитал Kpler. В марте 2022 года их объем вырос до 500 тыс. баррелей в сутки, в апреле — до 591 тыс., а в мае — до 635 тыс. баррелей соответственно, утверждали аналитики. Кроме того, иракская государственная нефтяная компания SOMO рассматривала возможность увеличить поставки нефти в ЕС.

Страны Евросоюза стали отказываться от закупок российского газа в начале 2022 года, когда Россия объявила о начале спецоперации на Украине. В 2021 году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м — в Евросоюз (около 45% европейского газового импорта) и Турцию. К сентябрю 2022 года экспорт газа в ЕС по оценке «Газпрома» упал на 48%. Одной из причин сокращения поставок стал отказ европейских стран платить за российский газ в рублях.

ЕС 19 декабря 2022 года согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение вступило в силу 15 февраля 2023 года. Россия сочла потолок нарушением рыночного процесса ценообразования.

Теги
Ирак экспорт газа Евросоюз
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Вучич допустил покупку нефти из Венесуэлы и Ирака
Экономика
Сенатор Манчин заявил о способности США заместить российский газ в Европе
Политика
Германия заявила о независимости от поставок нефти и газа из России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter