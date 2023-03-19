Ирак заявил о желании поставлять газ в Европу

Ирак рассчитывает начать поставки газа в Европу в будущем. Об этом заявил глава МИД страны Фуад Хусейн на пресс-конференции в Брюсселе. Министр прибыл туда для участия в заседаниях совета по сотрудничеству Ирак — Евросоюз.

«Мы обсудим разные темы сотрудничества, в том числе в газовой и нефтяной сферах. Ирак, который уже является нефтедобывающей страной, становится и газодобывающей.<...> В будущем мы рассчитываем экспортировать газ в другие страны, в том числе в Европу», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ирак уже экспортирует в Евросоюз нефть. После начала российской спецоперации на Украине страна увеличила поставки ресурса в Европу, подсчитал Kpler. В марте 2022 года их объем вырос до 500 тыс. баррелей в сутки, в апреле — до 591 тыс., а в мае — до 635 тыс. баррелей соответственно, утверждали аналитики. Кроме того, иракская государственная нефтяная компания SOMO рассматривала возможность увеличить поставки нефти в ЕС.

Страны Евросоюза стали отказываться от закупок российского газа в начале 2022 года, когда Россия объявила о начале спецоперации на Украине. В 2021 году «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 185,1 млрд куб. м газа, в том числе около 155 млрд куб. м — в Евросоюз (около 45% европейского газового импорта) и Турцию. К сентябрю 2022 года экспорт газа в ЕС по оценке «Газпрома» упал на 48%. Одной из причин сокращения поставок стал отказ европейских стран платить за российский газ в рублях.

ЕС 19 декабря 2022 года согласовал потолок цен на газ на всех европейских хабах в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м). Ограничение вступило в силу 15 февраля 2023 года. Россия сочла потолок нарушением рыночного процесса ценообразования.