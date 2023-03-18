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Глава Севастополя рассказал, как Путин «взял и приехал за рулем»

Глава Севастополя Развожаев: Путин «взял и приехал за рулем»

Глава Севастополя рассказал, как Путин «взял и приехал за рулем»
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Президент России Владимир Путин «сам, за рулем» приехал в Севастополь на открытие школы искусств и центра «Корсунь», несмотря на план провести это мероприятие онлайн. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем», — написал глава города.

По его словам, они вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном Шевкуновым показали президенту первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический», строительство которого «реализуется невероятными темпами благодаря военным строителям».

«Херсонес Таврический» — государственный историко-археологический музей‑заповедник. Его строительство началось в 2021 году. Как уточнял митрополит Тихон, курирующий реализацию проекта, в заповеднике будут располагаться музей христианства, квартал реконструированных объектов, галерея современного искусства в казематах артиллерийской батареи, и др.

Не считая проезда по Крымскому мосту в декабре прошлого года, это первый визит Путина в Крым с ноября 2021 года. Тогда президент приехал в Севастополь в День народного единства.

18 марта 2014 года Крым вошел в состав России. Тогда на территории Автономной Республики Крым и Севастополя прошел референдум, по итогам которого более 95% пришедших на участки проголосовали за вхождение региона и города в состав России. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности республики исторически закрыт.

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О том, что президент планирует посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 14 марта. Концерт по случаю годовщины президент посещать не планирует, уточнил представитель Кремля.

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Михаил Развожаев Владимир Путин Севастополь Крым

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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