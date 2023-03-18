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Военная операция на Украине ,  

Путин приехал в Севастополь впервые с начала спецоперации на Украине

Президент России приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе. Это его первый визит в город с ноября 2021 года

Путин приехал в Севастополь впервые с начала спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин приехал на открытие школы искусств и центра «Корсунь» в Севастополе — первой очереди парка «Херсонес Таврический», передает «Crimea-news».

На опубликованных телеканалом кадрах видно, что российский президент идет по территории центра в сопровождении губернатора города Михаила Развожаева.

Сам Развожаев с воем телеграм-канале позже сообщил, что изначально все было запланировано к открытию центра по видеоконференции, однако Путин приехал в Севастополь «сам, за рулем». Губернатор уточнил, что они вместе с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном Шевкуновым показали президенту первую часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический», строительство которого «реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям».

18 марта 2014 года Россия подписала договор с Крымом и Севастополем, образовав соответствующие субъекты в составе страны.

Не считая проезда по Крымскому мосту в декабре прошлого года, это первый визит Путина в Крым с ноября 2021 года. Тогда президент приехал в Севастополь в День народного единства.

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Крым вошел в состав России девять лет назад. Тогда на территории Автономной Республики Крым и Севастополя прошел референдум, по итогам которого более 95% пришедших на участки проголосовали за вхождение региона и города в состав России. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности республики исторически закрыт.

О том, что президент планирует посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к России, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил 14 марта. Концерт по случаю годовщины президент посещать не планирует, уточнил представитель Кремля.

Накануне Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и пообещал сделать все, чтобы пресечь любые угрозы для полуострова и Севастополя. «Очевидно, что для Крыма и Севастополя вопросы безопасности имеют приоритетный характер, особенно сегодня», — отметил глава государства. Путин также пообещал, несмотря на все вызовы и трудности, «последовательно, системно» решать вопросы социально-экономического развития регионов, а также реализовывать планы по повышению качества жизни людей.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Путин Крым Севастополь

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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