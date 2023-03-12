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На подъезде к Крымскому мосту образовалась пробка протяженностью 3 км

Оперштаб Краснодарского края сообщил о пробке 3 км на подъезде к Крымскому мосту
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

На подъезде к Крымскому мосту в Краснодарском крае образовалась пробка из автомобилей протяженностью 3 км. Об этом сообщил оперативный штаб региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Увеличение времени досмотра связано с техническими неисправностями на одном из пунктов досмотра, из-за этого темп проверок въезжающего на мост транспорта временно снижен», — сказано в сообщении.

По этой причине ждать возможности въехать на мост придется несколько часов, добавили в оперштабе.

В конце февраля движение по мосту перекрывали из-за аварии с участием трех легковых автомобилей. ДТП произошло утром 20 февраля на подъезде к аркам со стороны Крыма. Водитель автомобиля ВАЗ-2112, который ехал из Крыма в сторону Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Starex, говорили в региональном управлении МВД. Другой автомобиль, ВАЗ-2106, который обгоняли, получил механические повреждения.

В результате аварии погибли три человека — водитель и пассажиры ВАЗ-2112. Еще один человек пострадал. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Движение по мосту впоследствии восстановили.

Теги
Крымский мост Краснодарский край пробка
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