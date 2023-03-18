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Газета КНДР сообщила о 800 тыс. записавшихся в армию за сутки

Rodong Sinmun: 800 тыс. молодых людей в КНДР записались в армию за день для борьбы с США

Фото:KCNA Фото:KCNA Фото:KCNA Фото:KCNA

Около 800 тыс. учащихся и членов северокорейского комсомола написали заявления с просьбой зачислить их в ряды Корейской народной армии (КНА) за сутки 17 марта. Об этом сообщила газета ЦК Трудовой партии Кореи Rodong Sinmun.

«Согласно совокупным данным 17 марта всего лишь за сутки по всей стране до 800 тыс. участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды [Корейской] народной армии», — пишет газета.

Число желающих поступить на службу, по данным издания, продолжает расти во всех регионах страны.

В Северной Корее действует воинская повинность, призыву подлежат граждане, достигшие 17 лет. Срок службы составляет десять лет для мужчин и три года для женщин. Последних начали призывать в армию после прихода к власти руководителя КНДР Ким Чен Ына.

Северокорейские СМИ периодически сообщают о массовой подаче заявлений от граждан с просьбой принять их на службу в вооруженные силы. Так, в 2017 году Rodong Shinmun написала, что за три дня 3,5 млн жителей страны подали заявления, «умоляя» позволить им вступить в армию или восстановиться на службе из-за санкций Совбеза ООН, введенных по инициативе США.

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Ситуация на Корейском полуострове обострилась в середине марта на фоне совместных учений Южной Кореи и США под названием «Щит свободы» (Freedom Shield). Маневры начались 13 марта. Пхеньян расценил их как «подготовку к агрессивной войне» и пообещал «решительный ответ». КНДР пять дней подряд производила пуски ракет. 17 марта Пхеньян испытал межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17».

В этот же день южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на коменданта корпуса морской пехоты генерал-лейтенанта Ким Ге Хвана сообщило, что США и Южная Корея планируют провести еще одни, первые за пять лет крупномасштабные учения по высадке морского десанта Ssangyong («Двойной дракон»).

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