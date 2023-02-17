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КНДР пообещала «решительный ответ» на учения США и Южной Кореи

МИД КНДР: США и Южную Корею ждет небывалый ответ в случае проведения совместных учений
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с «небывалым и мощным» ответом КНДР, если решат проводить совместные учения в районе Корейского полуострова. Об этом говорится в заявлении представителя северокорейского МИДа, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

КНДР воспринимает анонс этих маневров как «подготовку к агрессивной войне». Вашингтон и Сеул ждет «продолжительный, небывалый и мощный решительный ответ», если учения состоятся, говорится в сообщении ведомства.

Пхеньян считает США и Южную Корею «зачинщиками», которые преднамеренно нарушают мир и стабильность в регионе и на полуострове. КНДР же, напротив, проявляет сдержанность и терпение для снижения напряженности, но у нее есть законное право на самозащиту при нарушении суверенитета страны, подчеркивается в заявлении.

В конце января министр обороны США Ллойд Остин посетил Сеул, где провел переговоры со своим южнокорейским коллегой. Эта встреча стала четвертой за последние восемь месяцев. Министры обороны двух стран договорились расширить программу совместных военных учений в том числе для сдерживания КНДР. Стороны также условились расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями.

Кроме того, Остин не исключил применения ядерного оружия для защиты Южной Кореи. Представитель северокорейского МИДа в ответ заявил, что Пхеньян может справиться с любыми угрозами со стороны США с помощью «ошеломительной мощи» своего ядерного оружия.

Теги
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