КНДР провела четвертый пуск ракеты за четыре дня

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, ракета еще находится в полете. Об этом сообщает министерство обороны Японии, передает телеканал NHK.

На 7:40 ракета все еще находится в полете. Ожидается, что она упадет в Японском море в 8:18 за пределами Японской экономической зоны в 550 км к востоку от Корейского полуострова.

Таким образом, это является уже четвертым запуском ракеты, которые КНДР провела за четыре дня. В ночь на 15 марта КНДР провела запуск двух баллистических ракет класса «земля — земля» средней дальности.

Ранее в ночь на 13 марта северокорейские военные выпустили два снаряда с подводной лодки, а рано утром 14 марта запустили две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.