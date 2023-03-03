Южная Корея и США проведут совместные учения в середине марта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 80,19 (+0,09) Инвестиции, 02 мар, 16:26 Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,22) Инвестиции, 02 мар, 16:26
Богомаз рассказал о состоянии пострадавшего из-за диверсантов мальчика Общество, 15:06
В Коломне подняли беспилотники для патрулирования после данных о взрыве Политика, 15:05
ТАСС сообщил о состоянии Костомарова после инсульта Спорт, 15:03
Путин подписал указ об отстранении акционеров за срыв гособоронзаказа Политика, 15:01
«Волна паники». Почему курс биткоина резко обвалился Крипто, 14:56
РФС оштрафовал «Волгу» за брошенный в игрока «Зенита» банан Спорт, 14:50
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Криптокредитор Celsius частично возобновил вывод средств Крипто, 14:39
Роскомнадзор назвал сроки для подключения операторов к системе «Антифрод» Общество, 14:33
В суде Подгорицы произошел взрыв Общество, 14:31
Как выглядит современная московская школа Специальный проект, 14:26
Дочь Пеле рассказала о последнем желании отца перед смертью Спорт, 14:16
С собственника требуют деньги за долги компании. На что он имеет право Pro, 14:12
Песков прокомментировал данные о давлении США на Германию из-за Украины Политика, 14:07
Политика ,  
0 

Южная Корея и США проведут совместные учения в середине марта

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Военные Южной Кореи и США анонсировали проведение совместных командно-штабных учений Freedom Shield с 13 по 23 марта. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Учения пройдут без перерыва, тренировки будут основаны на компьютерной симуляции. Как подчеркнули американские военные, учения носят «оборонительный характер».

Во время проведения Freedom Shield состоится более 20 учений, в том числе десантные учения и учения по проведению спецопераций. Также пройдут полевые маневры Warrior Shield. Они представляют собой возвращение к масштабам учений Foal Eagle, которые были прекращены в 2019 году для того, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

«Альянс РК и США подготовит и проведет учения Freedom Shield в полной военной готовности и с учетом любых возможных провокаций со стороны северокорейских военных», — заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов. Он добавил, что военные решительно ответят на провокации КНДР, используя возможности альянса.

В феврале представитель северокорейского МИДа выступил с заявлением о том, что Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с «небывалым и мощным» ответом КНДР, если решат проводить совместные учения в районе Корейского полуострова. Анонс таких маневров воспринимается КНДР как «подготовку к агрессивной войне», нарушение мира и стабильности в регионе и на полуострове. В заявлении подчеркнули, что у Северной Кореи есть законное право на самозащиту при нарушении суверенитета страны.

В конце января во время встречи в Сеуле министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега договорились расширить программу совместных военных учений, в том числе для сдерживания КНДР. Они условились расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями. Остин не исключил применения ядерного оружия для того, чтобы защитить Южную Корею.

Читайте на РБК Pro
Отказ от мяса, спорт ежедневно: как Шварценеггер сохраняет форму в 75 лет
Комната депрессии: почему из-за беспорядка ухудшается самочувствие
Как стать проджект-менеджером и вырасти до заработка в 200 тыс. руб.
«Пес по имени Мани» и «Волк с Уолл-стрит»: говорим с ребенком про деньги
Теги
Южная Корея США учения военные
Материалы по теме
Южная Корея допустила привлечение ядерных сил США к совместным учениям
Политика
Япония и Южная Корея сообщили о запуске КНДР трех баллистических ракет
Политика
Южная Корея и США провели учения в ответ на пуски ракет из КНДР
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter