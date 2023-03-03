Южная Корея и США проведут совместные учения в середине марта

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Военные Южной Кореи и США анонсировали проведение совместных командно-штабных учений Freedom Shield с 13 по 23 марта. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Учения пройдут без перерыва, тренировки будут основаны на компьютерной симуляции. Как подчеркнули американские военные, учения носят «оборонительный характер».

Во время проведения Freedom Shield состоится более 20 учений, в том числе десантные учения и учения по проведению спецопераций. Также пройдут полевые маневры Warrior Shield. Они представляют собой возвращение к масштабам учений Foal Eagle, которые были прекращены в 2019 году для того, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

«Альянс РК и США подготовит и проведет учения Freedom Shield в полной военной готовности и с учетом любых возможных провокаций со стороны северокорейских военных», — заявил представитель Объединенного комитета начальников штабов. Он добавил, что военные решительно ответят на провокации КНДР, используя возможности альянса.

В феврале представитель северокорейского МИДа выступил с заявлением о том, что Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с «небывалым и мощным» ответом КНДР, если решат проводить совместные учения в районе Корейского полуострова. Анонс таких маневров воспринимается КНДР как «подготовку к агрессивной войне», нарушение мира и стабильности в регионе и на полуострове. В заявлении подчеркнули, что у Северной Кореи есть законное право на самозащиту при нарушении суверенитета страны.

В конце января во время встречи в Сеуле министр обороны США Ллойд Остин и его южнокорейский коллега договорились расширить программу совместных военных учений, в том числе для сдерживания КНДР. Они условились расширить американское присутствие в регионе и доставить туда истребители F-22, F-35 и авианосцы с ядерными двигателями. Остин не исключил применения ядерного оружия для того, чтобы защитить Южную Корею.