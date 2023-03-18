Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
Эрдоган подтвердил продление «важной сделки» Политика, 17:47
Путин посетил объекты «Херсонеса Таврического». Видео Политика, 17:34
Швейцарский горнолыжник побил 23-летний рекорд в Кубке мира Спорт, 17:28
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 17:10
Первый давший женщинам право голосовать штат запретил абортивные таблетки Политика, 17:00
Глава Севастополя рассказал, как Путин «взял и приехал за рулем» Политика, 16:45
В Белоруссии учредили «Белую Русь» Политика, 16:32
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
До трех европаллет: фургон для владельцев небольших автопарков РБК и ГАЗ, 16:25
Как Арктическая зона стала точкой притяжения инвестиций РБК +, 16:14
«Динамо» забило в концовке и нанесло «Уралу» первое поражение за 17 игр Спорт, 16:13
Трамп заявил, что его задержат Политика, 16:12
Путин приехал в Севастополь впервые с начала спецоперации на Украине Политика, 15:57
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 15:38
В Германии заявили о сохраняющемся риске черезвычайной ситуации по газу Экономика, 15:36
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Эрдоган подтвердил продление «важной сделки»

Президент Турции Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки
Фото: Nina Liashonok / Reuters
Фото: Nina Liashonok / Reuters

Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haber Turk.

«По завершении наших переговоров с обеими сторонами мы добились продления срока действия соглашения, которое истекает 19 марта», — сказал президент и назвал сделку «жизненно важной»

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение. Срок действия соглашения истекал 18 марта.

Россия 14 марта объявила о продлении действия зерновой сделки еще на 60 дней — до 18 мая.

Москва будет активно добиваться выполнения второй части сделки касательно поставок на международный рынок российской сельхозпродукции, говорил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Позиция Москвы теперь будет зависеть от «прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта»: банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса, пояснял замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Лондон, Вашингтон и Брюссель должны вывести из-под санкций операции, сопровождающие сельскохозяйственный экспорт из России, за те два месяца, на которые была продлена сделка, заявил 17 марта российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Он подчеркнул, что от решения этих проблем будет зависеть дальнейшая судьба соглашения.

Читайте на РБК Pro
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира
Почему большинство зарубежных компаний не уходит из России
«Сегодня продаем диваны, завтра — ювелирку»: кто выживает на Ozon и WB

На этом же заседании заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметила, что ООН добилась значительного прогресса в реализации соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений в рамках зерновой сделки. При этом она указала на ряд препятствий, мешающих его исполнению, в частности в сфере платежных систем. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что у организации нет нужного количества рычагов для решения проблемы с экспортом российских удобрений и продовольствия за 60 дней.

В Киеве, в свою очередь, заявляли, что позиция России по продлению зерновой сделки на 60 дней не соответствует соглашению с Турцией и ООН. Она подлежит продлению как минимум на 120 дней, говорил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Украинская сторона выступала за продление сделки на год и за включение в соглашение нового порта — Николаева.

Теги
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Зерновая сделка продление
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Небензя поставил Западу ультиматум по выполнению зерновой сделки
Политика
МИД ответил на заявления Запада о позиции России по зерновой сделке
Политика
Зерновую сделку продлили на 60 дней: о каких «мифах» спорили Москва и ЕС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter