Эрдоган подтвердил продление «важной сделки»

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Зерновая сделка, срок действия которой истекал 18 марта, продлена. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Haber Turk.

«По завершении наших переговоров с обеими сторонами мы добились продления срока действия соглашения, которое истекает 19 марта», — сказал президент и назвал сделку «жизненно важной»

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение. Срок действия соглашения истекал 18 марта.

Россия 14 марта объявила о продлении действия зерновой сделки еще на 60 дней — до 18 мая.

Москва будет активно добиваться выполнения второй части сделки касательно поставок на международный рынок российской сельхозпродукции, говорил замглавы российского МИДа Александр Грушко. Позиция Москвы теперь будет зависеть от «прогресса по нормализации нашего сельхозэкспорта»: банковских транзакций, логистики, страхования, размораживания финансовой деятельности и возобновления экспорта по аммиакопроводу Тольятти — Одесса, пояснял замминистра иностранных дел Сергей Вершинин.

Лондон, Вашингтон и Брюссель должны вывести из-под санкций операции, сопровождающие сельскохозяйственный экспорт из России, за те два месяца, на которые была продлена сделка, заявил 17 марта российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Он подчеркнул, что от решения этих проблем будет зависеть дальнейшая судьба соглашения.

На этом же заседании заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметила, что ООН добилась значительного прогресса в реализации соглашения об экспорте российского продовольствия и удобрений в рамках зерновой сделки. При этом она указала на ряд препятствий, мешающих его исполнению, в частности в сфере платежных систем. Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик говорил, что у организации нет нужного количества рычагов для решения проблемы с экспортом российских удобрений и продовольствия за 60 дней.

В Киеве, в свою очередь, заявляли, что позиция России по продлению зерновой сделки на 60 дней не соответствует соглашению с Турцией и ООН. Она подлежит продлению как минимум на 120 дней, говорил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Украинская сторона выступала за продление сделки на год и за включение в соглашение нового порта — Николаева.