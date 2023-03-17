Военкомат Бугульмы призвал граждан явиться «по совести»

Здание военкомата Бугульмы (Фото: vk.tatarstan.ru)

Военкомат Бугульмы попросил руководителей предприятий обеспечить явку сотрудников для уточнения учетных данных, сообщили РБК в самом этом учреждении.

Ранее в телеграм-канале «Осторожно, новости» появилось сообщение, что местные предприятия стали получать соответствующие письма из военкомата.

«Это нужно для формирования единой базы, для уточнения учетных данных. У нас никогда в базах не было ИНН, СНИЛС — сейчас это требуют. Поэтому приглашаем только ради этого», — объяснили РБК в военкомате.

На уточняющий вопрос, является ли это подготовкой к новой волне мобилизации, представитель военкомата ответил: «Ну этого я вам не скажу, этого никто не скажет».

Санкции против тех, кто не явился, применятся не будут. Собеседник надеется, что граждане должны прийти «по совести».

В пресс-службе военкомата Татарстана заявили РБК, что идет плановая работа. «Массового вручения повесток у нас в Татарстане нет. Не знаю, с чем это было связано в других регионах. У нас, скорее всего, связано с тем, что и до этого велся строгий учет. Многие данные у нас были, мы просто освежаем данные», — объяснили в военкомате.

Кроме предприятий в Татарстане такие же просьбы получили руководители предприятий из Москвы. В письмах военкоматы просят предоставить списки сотрудников мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

Подписчики канала сообщают об активизации военкоматов в регионах. Похожие сообщения поступали из Тверской, Ульяновской, Свердловской и Курганской областей. Причина рассылок неизвестна.

О рассылке повесток для сверки данных объявили власти Воронежской, Липецкой и Пензенской областей, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и в Республике Марий-Эл. Липецкие власти объяснили, что по всей России военкоматы оцифровывают базы данных, и для этого нужно актуализировать информацию. В Ханты-Мансийске сказали, что выдача повесток для уточнения информации о военнообязанных — «постоянная работа».