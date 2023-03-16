Минцифры сообщило, что Wildberries не будет выписывать новые штрафы
Маркетплейс Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока система контроля дорабатывается. Об этом сообщило Минцифры в телеграм-канале.
«Пока система [контроля по борьбе с подменой дорогостоящего товара] дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что поддерживают предложение Wildberries по улучшению сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки.
Wildberries борется с подменами дорогих товаров, которые злоумышленники совершают на пунктах выдачи заказов, но в Минцифры убеждены, что система контроля должна быть прозрачной и с возможностью оспаривания.
Минцифры и Минпромторг продолжат следить за ситуацией в отрасли, чтобы были соблюдены интересы всех участников онлайн-торговли.
В начале марта Wildberries ввел новую систему штрафов, в соответствии с которой с сотрудников пункты выдачи заказов удержат полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному.
После этого к столичному офису онлайн-ретейлера пришли владельцы пунктов с требованием «справедливых условий». На следующий день, 15 марта, в разных городах России они решили начать забастовку. По оценке первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в этот день не работали 15 пунктов.
Маркетплейс объявил о решении закрыть пункты выдачи «нецивилизованных партнеров», а заказы оттуда перенесли в другие пункты.
В Госдуме состоялась встреча представителей Wildberries и пунктов выдачи. По ее итогам, как сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, компания пообещала изучить все претензии и разъяснить вопросы, «которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки».
16 марта Wildberries отменил более 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам пунктов выдачи заказов.
Сотрудница пунктов выдачи заказов Wildberries в Подольске сообщила РБК, что пока маркетплейс возвращает деньги только франшизным пунктам, а до фирменных средства пока не дошли.
«У нас в группе есть ИП тоже, которому ничего не вернули, опросили других 500 человек в группе, все молчат. Значит, можно сделать выводы», — сказала менеджер пункта в Екатеринбурге Светлана Южакова.
Менеджер пункта Wildberries в Санкт-Петербурге сообщила РБК, что компания постепенно начала возвращать удержания за подмену. «Люди говорят, что из всех подмен возвращают только мелкие удержания. Примерно до 2 тыс. руб., а остальные до сих пор остались», — сообщила она.
Менеджер пункта Wildberries в Барнауле сообщил, что не планирует продолжать забастовку, так как «поддержки было мало». Сотрудник также уточнил, что некоторым его коллегам деньги уже вернули.
«Появилась информация о возвратах, но в нашем регионе не наблюдается. Мне ничего не вернули. Забастовка уже сегодня была полностью прекращена, так как нас запугали и даже уволили нашего коллегу — Руденко Александра. Все основные усилия моих дорогих коллег и меня сейчас направлены на восстановление учетки Александра», — прокомментировала РБК менеджер по работе с клиентами в ПВЗ Wildberries в Иркутске.