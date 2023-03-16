Минцифры: Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогих товаров

Минцифры сообщило, что Wildberries не будет выписывать новые штрафы

Пока система контроля дорабатывается, новых штрафов за подмену дорогих товаров не будет. Wildberries уже начал возвращать деньги работникам пунктов выдачи заказов за «некорректные штрафы»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейс Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока система контроля дорабатывается. Об этом сообщило Минцифры в телеграм-канале.

«Пока система [контроля по борьбе с подменой дорогостоящего товара] дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что поддерживают предложение Wildberries по улучшению сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки.

Wildberries борется с подменами дорогих товаров, которые злоумышленники совершают на пунктах выдачи заказов, но в Минцифры убеждены, что система контроля должна быть прозрачной и с возможностью оспаривания.

Минцифры и Минпромторг продолжат следить за ситуацией в отрасли, чтобы были соблюдены интересы всех участников онлайн-торговли.

В начале марта Wildberries ввел новую систему штрафов, в соответствии с которой с сотрудников пункты выдачи заказов удержат полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному.

После этого к столичному офису онлайн-ретейлера пришли владельцы пунктов с требованием «справедливых условий». На следующий день, 15 марта, в разных городах России они решили начать забастовку. По оценке первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в этот день не работали 15 пунктов.

Маркетплейс объявил о решении закрыть пункты выдачи «нецивилизованных партнеров», а заказы оттуда перенесли в другие пункты.

В Госдуме состоялась встреча представителей Wildberries и пунктов выдачи. По ее итогам, как сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, компания пообещала изучить все претензии и разъяснить вопросы, «которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки».

16 марта Wildberries отменил более 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам пунктов выдачи заказов.

Сотрудница пунктов выдачи заказов Wildberries в Подольске сообщила РБК, что пока маркетплейс возвращает деньги только франшизным пунктам, а до фирменных средства пока не дошли.

«У нас в группе есть ИП тоже, которому ничего не вернули, опросили других 500 человек в группе, все молчат. Значит, можно сделать выводы», — сказала менеджер пункта в Екатеринбурге Светлана Южакова.

Менеджер пункта Wildberries в Санкт-Петербурге сообщила РБК, что компания постепенно начала возвращать удержания за подмену. «Люди говорят, что из всех подмен возвращают только мелкие удержания. Примерно до 2 тыс. руб., а остальные до сих пор остались», — сообщила она.

Менеджер пункта Wildberries в Барнауле сообщил, что не планирует продолжать забастовку, так как «поддержки было мало». Сотрудник также уточнил, что некоторым его коллегам деньги уже вернули.

«Появилась информация о возвратах, но в нашем регионе не наблюдается. Мне ничего не вернули. Забастовка уже сегодня была полностью прекращена, так как нас запугали и даже уволили нашего коллегу — Руденко Александра. Все основные усилия моих дорогих коллег и меня сейчас направлены на восстановление учетки Александра», — прокомментировала РБК менеджер по работе с клиентами в ПВЗ Wildberries в Иркутске.