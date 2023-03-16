Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 17:54
Белый дом выступил против прекращения огня на Украине по предложению КНР Политика, 23:06
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 22:48
Адвокат назвал серьезной ситуацию со здоровьем Кара-Мурзы Политика, 22:48
Украинский «Шахтер» вылетел из Лиги Европы после разгрома со счетом 1:7 Спорт, 22:47
Минцифры сообщило, что Wildberries не будет выписывать новые штрафы Бизнес, 22:37
Ушедший из Думы 25-летний депутат получит должность в «Движении первых» Политика, 22:25
Белый дом отреагировал на решение Польши дать Украине МиГ-29 Политика, 22:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
CКА в овертайме обыграл клуб Ларионова на старте серии плей-офф КХЛ Спорт, 22:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:03
«Ак Барс» едва не упустил победу с 2:0 в первом матче четвертьфинала КХЛ Спорт, 21:57
Алина Загитова последней выступит на турнире по шоу-программам Спорт, 21:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:33
МИД назвал «лохотроном» недопуск к расследованию по «Северным потокам» Политика, 21:32
В Курской области усилили досмотр автомобилей Общество, 21:26
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

Минцифры сообщило, что Wildberries не будет выписывать новые штрафы

Минцифры: Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогих товаров
Пока система контроля дорабатывается, новых штрафов за подмену дорогих товаров не будет. Wildberries уже начал возвращать деньги работникам пунктов выдачи заказов за «некорректные штрафы»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маркетплейс Wildberries не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока система контроля дорабатывается. Об этом сообщило Минцифры в телеграм-канале.

«Пока система [контроля по борьбе с подменой дорогостоящего товара] дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что поддерживают предложение Wildberries по улучшению сервисов арбитража и обратной связи с партнерами площадки.

Wildberries борется с подменами дорогих товаров, которые злоумышленники совершают на пунктах выдачи заказов, но в Минцифры убеждены, что система контроля должна быть прозрачной и с возможностью оспаривания.

Минцифры и Минпромторг продолжат следить за ситуацией в отрасли, чтобы были соблюдены интересы всех участников онлайн-торговли.

В начале марта Wildberries ввел новую систему штрафов, в соответствии с которой с сотрудников пункты выдачи заказов удержат полную стоимость вещи, если покупателю придет товар с браком или не соответствующий заказанному.

Читайте на РБК Pro
Пять фраз родителей, которые отбивают у подростка желание учиться
США создают свой «Евросоюз» с Мексикой и Канадой. Как это повлияет на мир
Джек Дорси — фанат ледяного душа. Стоит ли повторять за миллиардером
Как вернуть внимание руководителя, если вас игнорируют — 6 способов

После этого к столичному офису онлайн-ретейлера пришли владельцы пунктов с требованием «справедливых условий». На следующий день, 15 марта, в разных городах России они решили начать забастовку. По оценке первого зампреда комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, в этот день не работали 15 пунктов.

Маркетплейс объявил о решении закрыть пункты выдачи «нецивилизованных партнеров», а заказы оттуда перенесли в другие пункты.

В Госдуме состоялась встреча представителей Wildberries и пунктов выдачи. По ее итогам, как сообщил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, компания пообещала изучить все претензии и разъяснить вопросы, «которые могли быть в силу непонимания восприняты в штыки».

16 марта Wildberries отменил более 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам пунктов выдачи заказов.

Сотрудница пунктов выдачи заказов Wildberries в Подольске сообщила РБК, что пока маркетплейс возвращает деньги только франшизным пунктам, а до фирменных средства пока не дошли.

«У нас в группе есть ИП тоже, которому ничего не вернули, опросили других 500 человек в группе, все молчат. Значит, можно сделать выводы», — сказала менеджер пункта в Екатеринбурге Светлана Южакова.

Менеджер пункта Wildberries в Санкт-Петербурге сообщила РБК, что компания постепенно начала возвращать удержания за подмену. «Люди говорят, что из всех подмен возвращают только мелкие удержания. Примерно до 2 тыс. руб., а остальные до сих пор остались», — сообщила она.

Менеджер пункта Wildberries в Барнауле сообщил, что не планирует продолжать забастовку, так как «поддержки было мало». Сотрудник также уточнил, что некоторым его коллегам деньги уже вернули.

«Появилась информация о возвратах, но в нашем регионе не наблюдается. Мне ничего не вернули. Забастовка уже сегодня была полностью прекращена, так как нас запугали и даже уволили нашего коллегу — Руденко Александра. Все основные усилия моих дорогих коллег и меня сейчас направлены на восстановление учетки Александра», — прокомментировала РБК менеджер по работе с клиентами в ПВЗ Wildberries в Иркутске.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Анастасия Серова Анастасия Серова
Минцифры Wildberries штраф luxury-товары
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Владельцы пунктов Wildberries решили устроить забастовку из-за штрафов
Бизнес
Прокуратура проверит права работников Wildberries из-за забастовки
Общество
Wildberries закрыла пункты выдачи «нецивилизованных партнеров»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter