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Военная операция на Украине ,  
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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине снаряды 155-мм калибра и боеприпасы для РСЗО

Германия послала Украине новый пакет военной помощи, об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

В него вошли:

  • 5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм (всего Украина получила уже 23,5 тыс. снарядов);
  • 500 самозарядных пистолетов SFP9;
  • боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II;
  • 25 генераторов;
  • 4 мобильных антенно-мачтовых системы;
  • два автопогрузчика и два ангарных тента.

В планах Германии передать Украине еще 5330 снарядов калибра 155-мм и ракеты для системы ПВО Iris-T.

3 февраля Германия решила поставить Украине снятые с вооружения танки Leopard 1 вместе с современными танками Leopard 2. Поставка может произойти в любое время после того, как их отремонтируют.

5 января федеральное правительство Германии передало Украине пакет военной помощи, в который вошли шерстяные одеяла, тягачи-транспортеры и мобильные системы отопления.

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17 декабря 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна следует трем принципам в вопросе поддержки Украины: Берлин является одним из самых ярых сторонников Киева и поставляет современные вооружения, не допускает прямую конфронтацию между НАТО и Россией, а также не действует в одиночку — «это мерило нашей решительной и в то же время взвешенной политики». В 2022 году Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд.

Россия многократно критиковала западные страны за поставки оружия на Украину, заверяя, что военная помощь, оказанная Киеву, не помешает ей достичь целей военной операции. По мнению Кремля, «накачивание» Украины вооружением только затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

Теги
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