Шольц раскрыл три принципа Германии в политике по Украине

Берлин поддерживает Киев по мере возможностей, стремится предотвратить прямую конфронтацию между НАТО и Россией, а также не будет действовать в одиночку, перечислил канцлер в ответ на вопрос о поставках танков Leopard

Олаф Шольц (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Германия в вопросе поддержки Украины следует «трем четким принципам», заявил канцлер Олаф Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Он отметил, что Берлин является одним из самых ярых сторонников Киева и поставляет современные вооружения, такие как самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня, зенитные самоходные установки Gepard и новейшие комплексы ПВО IRIS-T.

«Во всем этом мы следуем трем четким принципам: во-первых, мы поддерживаем Украину по мере возможностей. Во-вторых, мы предотвращаем прямую конфронтацию между НАТО и Россией. И, в-третьих, мы не будем действовать в одиночку. Это мерило нашей решительной и в то же время взвешенной политики, и эта политика будет применяться и в следующем году», — сказал Шольц, отвечая на вопрос, поставит ли Германия на Украину танки Leopard в 2023 году.

Ранее канцлер, объясняя отказ передавать Киеву танки, уже заявлял, что Германия не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО. «Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не обострять ситуацию до войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой», — говорил он.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у ФРГ танки Leopard 2, Шольц отказал, писала газета Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт объясняла решение не отправлять на Украину танки нежеланием действовать в одиночку, без согласия западных партнеров. При этом Берлин не раз указывал на истощение своих запасов вооружений для Киева.

Москва неоднократно критиковала поставки на Украину западного оружия, но заверяла, что военная помощь Киеву не помешает ей достичь целей военной операции.