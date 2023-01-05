Германия передала Украине шерстяные одеяла и средства против дронов

Федеральное правительство Германии направило Украине новый пакет военной помощи. Список отправленных вооружений опубликован на сайте правительства.

В частности, в пакет вошли:

20 пусковых установок калибра 70 мм на пикапах с запасом ракет;

15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин;

13 тягачей-транспортеров танков M1070 Oshkosh;

148 мобильных систем отопления;

36 машин скорой помощи;

36400 шерстяных одеял;

55 датчиков и «глушилок» для защиты от дронов и 30 систем обнаружения беспилотников.

17 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна следует «трем четким принципам» в вопросе поддержки Украины: Берлин является одним из самых ярых сторонников Киева и поставляет современные вооружения, не допускает прямую конфронтацию между НАТО и Россией, а также не действует в одиночку — «это мерило нашей решительной и в то же время взвешенной политики», заявил Шольц.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский говорил, что у Германии есть «определенные психологические барьеры» по вопросу поставок военной техники из-за ее нацистского прошлого. Он подчеркнул, что военная помощь Берлина жизненно важна для Украины.

Россия неоднократно критиковала поставки на Украину западного оружия, но заверяла, что военная помощь, оказанная Киеву, не помешает ей достичь целей военной операции. Кремль настаивает, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет соседней стране «больше страданий».