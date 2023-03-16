Путин поручил декриминализовать нарушения в сфере предпринимательства

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Президент Владимир Путин поручил до 1 мая внести в российское законодательство поправки, декриминализующие связанные с предпринимательской деятельностью преступления.

«При участии ведущих деловых объединений предпринимателей <...> обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на декриминализацию деяний, совершаемых в связи с осуществлением предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственными за это назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также главы Верховного суда, Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета Вячеслав Лебедев, Игорь Краснов, Владимир Колокольцев и Александр Бастрыкин.

О том, что необходимо пересмотреть нормы Уголовного кодекса и декриминализовать экономические преступления, президент говорил во время обращения к Федеральному собранию. Тогда президент сказал, что важнейшим элементом экономического суверенитета является свобода предпринимательства, и указал на положительную роль, которую играет частный бизнес в период адаптации к санкционному давлению.

9 марта Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил декриминализовать нарушения по десяти статьям УК, связанным с ведением бизнеса. Среди них незаконное предпринимательство (ст. 171), нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), незаконное использование изобретения или полезной модели (ч. 1 ст. 147) и др.

По мнению представителей бизнеса, часть статей устарела или ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАП, а другие нарушения не представляют такой опасности, чтобы считаться уголовно наказуемыми. Кроме того, РСПП просил расширить возможности освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления в связи с возмещением ущерба.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил также запретить арест, если обвиняемый по «экономической» статье УК имеет статус члена органа управления организации либо индивидуального предпринимателя. По его мнению, в таком случае можно использовать экономические меры, в первую очередь залог.