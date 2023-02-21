Путин предложил декриминализировать ряд экономических преступлений

Президент напомнил правительству и законодателям о необходимости декриминализировать ответственность за ряд экономических преступлений. Деловые инициативы направленные на помощь стране, должны получить поддержку, заявил он

Владимир Путин (Фото: Дмитрий Астахов / Sputnik / Reuters)

Необходимо пересмотреть нормы уголовного кодекса и декриминализировать экономические преступления, заявил президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию. Трансляция мероприятия идет на РБК.

Президент подчеркнул, что важнейшим элементом экономического суверенитета является свобода предпринимательства. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию, доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — подчеркнул президент.

В этих условиях, по его словам, каждая деловая инициатива, направленная на помощь стране, должна получить поддержку. «Считаю правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части экономических составов», — сказал он, не уточнив, о каких именно нормах идет речь.

Государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, считает глава государства. «Но и перегибать палку ни к чему», — подчеркнул он.

Путин также добавил, что рассчитывает на совместную работу правительства, парламента, правоохранительных органов и деловых объединений в этом вопросе. Также, по его словам, совместно с бизнесом они должны разработать меры, которые помогут ускорить деофшоризацию экономики.

«Бизнес, прежде всего в деловых отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип», — указал президент.

Это не первый раз, когда президент России призывает пересмотреть наказания по экономическим статьям, тема регулярно звучит в выступлениях главы государства.

Так, аналогичное поручение правительству и Верховному суду президент давал в июле 2022 года, после выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин назвал конкретные деяния, за которые предлагает смягчить наказания. Это, в частности, деяния, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации, за совершение которых не предусмотрена или не применяется ответственность в виде лишения свободы.

Также он предлагал пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности, говорится в поручениях. Путин поручил предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность.