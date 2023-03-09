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Бизнес предложил декриминализовать десять экономических статей в УК

«Ведомости»: РСПП предложил декриминализовать десять экономических статей в УК
В РСПП считают, что давление на бизнес необходимо снижать, в частности, декриминализовав ряд статей УК. Среди них статьи за незаконное предпринимательство, использование чужого изобретения и нарушение правил выбросов в атмосферу
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минюст, Генпрокуратуру, МВД и Госдуму предложения по снижению уголовного и административного давления на бизнес, сообщил «Ведомостям» вице-президент РСПП Александр Варварин.

Как уточняет газета, в резолюция с инициативами, которую планируют обсудить на съезде членов РСПП 16 марта, РСПП предлагает провести анализ предусмотренных УК экономических составов преступлений и перевести их в административную плоскость. Ответственность по таким статьям может быть в виде штрафов, отмечается в документе. Бизнес предлагает декриминализовать нарушения по 10 статьямм, среди которых:

  • Незаконное предпринимательство (ст. 171);
  • Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Росии на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1);
  • Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251);
  • Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159);
  • Незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147) и др.

Одна часть статей устарели или ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАПе, другие не представляют такой опасности, чтобы считаться уголовно наказуемым нарушением, полагают в РСПП.

Помимо декриминализации отдельных статей в РСПП предложили повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности. В последний раз они менялись в 2016 году — за этот период накопленная инфляция составила почти 48%, а значит, планки по размеру ущерба не соответствуют экономическим условиям и требуют повышения минимум на 50%, считают в РСПП. Также можно было бы повысить пороги по ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав) и ст. 147 (нарушение изобретательских и патентных прав), говорится в резолюции.

Другой принципиальный аспект снижения давления – это сокращение количества случаев заключения под стражу предпринимателей, говорится в резолюции. Для этого в РСПП предлагают повысить уровень руководителя следственного органа, который дает согласие на заключение под стражу по предпринимательским статьям (ч. 1 ст. 108 УПК), а также предусмотреть согласование с прокурором. Кроме того, бизнес предлагает включить в перечень предпринимательских статей, по которым не допускается заключение под стражу, ст. 238 УК (производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Также РСПП просит расширить возможности освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления в связи с возмещением ущерба. 

Ранее о том, что в России необходимо декриминализировать ответственность за ряд экономических преступлений, говорил президент Владимир Путин, выступая с обращением к федеральному собранию. Президент подчеркнул, что важнейшим элементом экономического суверенитета является свобода предпринимательства. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — указал Путин.

В этих условиях, по его словам, каждая деловая инициатива, направленная на помощь стране, должна получить поддержку. «Считаю правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части экономических составов», — сказал он, не уточнив, о каких именно нормах идет речь. Государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, считает глава государства. «Но и перегибать палку ни к чему», — подчеркнул он.

Путин также добавил, что рассчитывает на совместную работу правительства, парламента, правоохранительных органов и деловых объединений в этом вопросе. Также, по его словам, совместно с бизнесом они должны разработать меры, которые помогут ускорить деофшоризацию экономики.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
РСПП УК декриминализация Бизнес
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