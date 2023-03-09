Бизнес предложил декриминализовать десять экономических статей в УК

В РСПП считают, что давление на бизнес необходимо снижать, в частности, декриминализовав ряд статей УК. Среди них статьи за незаконное предпринимательство, использование чужого изобретения и нарушение правил выбросов в атмосферу

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минюст, Генпрокуратуру, МВД и Госдуму предложения по снижению уголовного и административного давления на бизнес, сообщил «Ведомостям» вице-президент РСПП Александр Варварин.

Как уточняет газета, в резолюция с инициативами, которую планируют обсудить на съезде членов РСПП 16 марта, РСПП предлагает провести анализ предусмотренных УК экономических составов преступлений и перевести их в административную плоскость. Ответственность по таким статьям может быть в виде штрафов, отмечается в документе. Бизнес предлагает декриминализовать нарушения по 10 статьямм, среди которых:

Незаконное предпринимательство (ст. 171);

Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Росии на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1);

Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251);

Хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием без причинения значительного ущерба (ч. 1 ст. 159);

Незаконное использование изобретения, полезной модели (ч. 1 ст. 147) и др.

Одна часть статей устарели или ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАПе, другие не представляют такой опасности, чтобы считаться уголовно наказуемым нарушением, полагают в РСПП.

Помимо декриминализации отдельных статей в РСПП предложили повысить пороги крупного и особо крупного ущерба для преступлений в сфере экономической деятельности. В последний раз они менялись в 2016 году — за этот период накопленная инфляция составила почти 48%, а значит, планки по размеру ущерба не соответствуют экономическим условиям и требуют повышения минимум на 50%, считают в РСПП. Также можно было бы повысить пороги по ст. 146 (нарушение авторских и смежных прав) и ст. 147 (нарушение изобретательских и патентных прав), говорится в резолюции.

Другой принципиальный аспект снижения давления – это сокращение количества случаев заключения под стражу предпринимателей, говорится в резолюции. Для этого в РСПП предлагают повысить уровень руководителя следственного органа, который дает согласие на заключение под стражу по предпринимательским статьям (ч. 1 ст. 108 УПК), а также предусмотреть согласование с прокурором. Кроме того, бизнес предлагает включить в перечень предпринимательских статей, по которым не допускается заключение под стражу, ст. 238 УК (производство или сбыт товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также РСПП просит расширить возможности освобождения от уголовной ответственности за экономические преступления в связи с возмещением ущерба.

Ранее о том, что в России необходимо декриминализировать ответственность за ряд экономических преступлений, говорил президент Владимир Путин, выступая с обращением к федеральному собранию. Президент подчеркнул, что важнейшим элементом экономического суверенитета является свобода предпринимательства. «Именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре», — указал Путин.

В этих условиях, по его словам, каждая деловая инициатива, направленная на помощь стране, должна получить поддержку. «Считаю правильным вернуться к пересмотру ряда норм уголовного законодательства в части экономических составов», — сказал он, не уточнив, о каких именно нормах идет речь. Государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, считает глава государства. «Но и перегибать палку ни к чему», — подчеркнул он.

Путин также добавил, что рассчитывает на совместную работу правительства, парламента, правоохранительных органов и деловых объединений в этом вопросе. Также, по его словам, совместно с бизнесом они должны разработать меры, которые помогут ускорить деофшоризацию экономики.