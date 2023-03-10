Борис Титов предложил убрать из УК картельные сговоры

Бизнесомбудсмен уверен, что нужно декриминализовать статью об ограничении конкуренции и предлагает отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах

Борис Титов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Уполномоченный по правам человека Борис Титов уверен, что необходимо частично декриминализовать статью Уголовного кодекса, наказывающую за ограничение конкуренции (ст. 178 УК). Об этом он сообщил РБК.

Титов предложил дополнить предложения РСПП по декриминализации экономических статей УК. «Хотелось бы дополнить перечень темой, которая пока что не затронута. Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ (ограничение конкуренции).а именно — отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности», — заявил омбудсмен.

По его мнению, картели на товарных рынках — это экономическое правонарушение, которое, в отличие от сговора на торгах, не наносит существенный вред государству, не приводит к срыву национальных проектов, а лицо, совершившее его, не нуждается в изоляции от общества.

Максимальное наказание по данной статье составляет до трех лет лишения свободы.

Титов считает, что стоимость на товарных рынках — за исключением социально значимых товаров — достаточно эффективно регулируется самим рынком. «Так что уголовные санкции за данный вид правонарушений избыточны. Картели на товарных рынках могут и должны пресекаться исключительно экономическими санкциями», — рассказал он РБК.

«Кроме того, нужно разобраться и с понятием дохода для целей применения статьи 178 УК, — полагает омбудсмен. — Сейчас суды и антимонопольный орган трактуют его произвольно. Есть практика, при которой доходом признается вся сумма контракта, то есть выручка от реализации товаров (работ, услуг). Но при этом зачастую соглашения заключаются не самим производителем, а его торговым партнером, дилером, дистрибьютором, доход которых иной раз составляет несколько процентов от стоимости контракта.

Титов предложил дополнить статью 178 УК примечанием: «Доходом в настоящей статье признается излишний доход, полученный лицом — участником противоправных действий, предусмотренных настоящей статьей, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей».

В проекте поправок в Уголовный кодекс, который разработало Министерство юстиции, крупный размер дохода по статье 178 был поднят до 75 миллионов рублей, особо крупный — до 375 млн. рублей. «Однако необходимо менять именно подход к его исчислению. Соответствующие предложения в прошлом году направлялись в Верховный суд», — уточнил Титов.

В 2021 году по 178 УК было осуждено 4 человека, 2 из которых получили условные наказания.

В прошлом году Федеральная антимонопольная служба установила, что компании, участвовавшие в тендере на поставку системных блоков ЦИК, заключили картельное соглашение, что привело к ограничению конкуренции. Тогда четверо фигурантов дела об ограничении конкуренции (п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК) при поставках Центризбиркому оргтехники получили условные сроки.

В 2021-м президент Владимир Путин заявлял на заседании коллегии Генпрокуратуры, что были выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарств, которые в итоге привели к росту цен.