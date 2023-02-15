Титов предложил «разорвать замкнутый круг» с арестами бизнесменов

Борис Титов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Необходимо закрыть лазейки в законодательстве, чтобы «разорвать замкнутый круг» ареста предпринимателей, заявил РБК уполномоченный по защите прав бизнесменов Борис Титов.

Он отметил, что в России есть закон, установивший запрет на арест предпринимателей (ч. 1.1 ст. 108 УПК), однако он сформулирован так, что лазейка для заключения бизнесмена под стражу остается. «Следователю достаточно заявить, что поскольку предприниматель обвиняется, скажем, по статье о мошенничестве, то он и не предприниматель вовсе. А мошенник. И суд с ним в большинстве случаев соглашается», — пояснил Титов.

Министерство юстиции предложило «немного усложнить следователям жизнь» и обязать их доказывать свою позицию «конкретными сведениями, подтверждающими, что деяние совершено не в связи с осуществлением предпринимательской деятельности». Однако эти данные могут быть точно такими же, которые следователь приводил и ранее, подчеркнул Титов.

«Получается замкнутый круг. Разорвать его можно лишь недвусмысленным проявлением законодательной воли», — заявил он. Титов предложил запретить арест, если обвиняемый по «экономической» статье УК имеет статус члена органа управления организации либо индивидуального предпринимателя. Исключение, по его мнению, нужно сделать в случае нарушения предыдущей меры пресечения или попытки скрыться от следствия.

«С президентом не поспоришь: наша экономика сегодня под таким давлением, что давить без нужды своих же предпринимателей — совершенно лишнее. И все деловое сообщество с нетерпением ожидает, когда верный посыл воплотится на практике», — заявил Титов.

Вместо отправки в СИЗО он предложил использовать экономические меры, в первую очередь залог. Титов отметил, что Пленум Верховного суда должен уделить этой теме особое внимание: дать судам нижестоящих инстанций подробные рекомендации по применению этой меры пресечения и отслеживать, насколько успешно они реализуются.

«Повторюсь, весь российский бизнес ждет, когда застарелая проблема наконец разрешится. Сейчас подходящее время, чтобы это сделать», — заключил Титов.