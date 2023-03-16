Песков допустил, что обломки дрона США достанут из моря при необходимости

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Извлечение американского беспилотника со дна Черного моря — прерогатива военных, они займутся этим, если сочтут необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Если они считают, что это необходимо для интересов нашей безопасности, они будут это делать. Но я не знаю точно о планах военных. Им вопросы нужно адресовать», — сказал он.

14 марта европейское командование вооруженных сил США сообщило о столкновении российского истребителя Су-27 и американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. По данным американских военных, дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над Черным морем, когда два российских Су-27 отправились на перехват. Один из них задел винт беспилотника, из-за чего дрон пришлось затопить в международных водах.

Минобороны России заявило, что полет беспилотника «осуществлялся с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства». В ведомстве подчеркнули, что российские истребители Су-27, поднятые на перехват цели, не применяли бортовое вооружение, а также не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и «благополучно вернулись на аэродром базирования».

15 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщал, что упавший в море американский беспилотник пока не нашли. Секретарь Совбеза Николай Патрушев говорил, что Россия будет пытаться достать остатки упавшего дрона.