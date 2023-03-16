Силуанов: Минфин планирует ставку в 5% от сверхприбыли в рамках сбора с бизнеса

Глава Минфина оценил сбор с бизнеса в 5% от сверхприбыли

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Прогнозируемая ставка обязательного сбора с бизнеса составит около 5% от сверхприбыли, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Поступления ожидаются уже в этом году.

«Мы будем проговаривать вопрос с парламентариями с тем, чтобы в весеннюю сессию эта инициатива была законодательно оформлена», — сказал Силуанов (цитата по ТАСС).

В начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство обсуждает с крупным бизнесом добровольный однократный взнос в бюджет. Такую инициативу он объяснил тем, что в 2022 году у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, «результаты были сильно в плюс».

Источники РБК, знакомые с ситуацией, рассказали, что сбор может быть распространен на компании, чья средняя чистая прибыль за последние два года превысила 1 млрд руб. (за исключением нефтегазовой отрасли).

Позже замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил, что разовый сбор будут платить все компании с чистой или доналоговой прибылью более 1 млрд руб. за 2021–2022 годы, кроме предприятий нефтегазового и угольного секторов, малого и среднего бизнеса. Силуанов сообщил, что всего планируется собрать около 300 млрд руб.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) назвали нереализуемым это предложение, указав, что у компаний разные налоговая нагрузка, финансовое положение и жесткость корпоративных процедур.

Кремль, комментируя идею, обратил внимание, что бизнесу следует понимать реалии и существующие потребности страны. Он подчеркнул, что главным в инициативе является «добровольность».