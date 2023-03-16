Асад не исключил участия сирийских добровольцев в конфликте на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 80,88 (+0,36) Инвестиции, 15 мар, 16:06 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 75,75 (+0,55) Инвестиции, 15 мар, 16:06
Самолет «Почты России» задымился при посадке в аэропорту Новосибирска Общество, 12:42
Почему маньяка Фишера поймали бы быстрее с помощью нейросетей РБК и more.tv, 12:37
Бывшие руководители FTX получили $3,2 млрд от аффилированных компаний Крипто, 12:32
Край вызовов и возможностей: как раскрыть инвестиционный потенциал Сибири Новая Экономика, 12:27
ФИФА пока не одобрила участие сборной России в турнире в Центральной Азии Спорт, 12:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:21
МВД проверит сообщения о задержании машин волонтеров херсонской полицией Общество, 12:20
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Где россияне могут получить гражданство за недвижимость в 2023 году Недвижимость, 12:20
Маск отреагировал на крушение американского дрона восклицательным знаком Политика, 12:13
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:12
«Парящая» крыша и каноны спорткаров: OMODA представил новый автомобиль РБК и Omoda, 12:12
Продажа активов привела к снижению выручки VK в 2022 году Технологии и медиа, 12:10
Глава Минтруда после забастовок призвал Wildberries соблюдать законы Бизнес, 12:08
Фармкомпании заработали на COVID-19. Удастся ли сохранить доходы без него Pro, 12:07
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Асад не исключил участия сирийских добровольцев в конфликте на Украине

Башар Асад: сирийские добровольцы могут поехать на Украину, но не от имени государства
Башар Асад
Башар Асад (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Если сирийские добровольцы отправятся в зону военной операции на Украине, то не от имени государства, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости».

«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем», — сказал Асад.

Вечером 14 марта президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву. Это его первая поездка в Россию после начала военной операции на Украине. В Москве Асад и его российский коллега Владимир Путин провели трехчасовые переговоры. Сирийский президент выразил поддержку российской спецоперации, а также заявил о признании новых границ России с присоединенными после референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Вопрос об участии добровольцев из других стран в боевых действиях на Украине на стороне России обсуждался Путиным и членами Совета безопасности в марте 2022 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, самое большое количество заявок — более 16 тыс. — поступило из стран Ближнего Востока. Скорее всего, речь идет о привлечении сирийских нерегулярных формирований, «которые воевали на стороне Башара Асада в Сирии, а также в Ливии на стороне Халифы Хафтара», предполагал тогда в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Летом прошлого года телеграм-канал «Кремлевская прачка» писал, что КНДР предлагала отправку 100 тыс. добровольцев в зону военных действий на Украине. В российском МИДе назвали это сообщение фейком.

В феврале 2023 года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что добровольцы из более чем 40 стран желают присоединиться к военным действиям на стороне России.

Читайте на РБК Pro
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется
Как предприниматели из России подтверждают капитал для иностранных банков
Почему замену Booking.com в России пока не нашли
Почему топ-менеджеры международных компаний не приживаются в российских
Теги
Сирия Башар Асад добровольцы Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Асад на встрече с Путиным выразил поддержку российской военной операции
Политика
Асад заявил о признании Сирией новых границ России
Политика
Асад поддержал расширение военного присутствия России в Сирии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter