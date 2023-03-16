Асад не исключил участия сирийских добровольцев в конфликте на Украине

Башар Асад: сирийские добровольцы могут поехать на Украину, но не от имени государства

Башар Асад (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Если сирийские добровольцы отправятся в зону военной операции на Украине, то не от имени государства, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью «РИА Новости».

«Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем», — сказал Асад.

Вечером 14 марта президент Сирии Башар Асад прибыл с официальным визитом в Москву. Это его первая поездка в Россию после начала военной операции на Украине. В Москве Асад и его российский коллега Владимир Путин провели трехчасовые переговоры. Сирийский президент выразил поддержку российской спецоперации, а также заявил о признании новых границ России с присоединенными после референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Вопрос об участии добровольцев из других стран в боевых действиях на Украине на стороне России обсуждался Путиным и членами Совета безопасности в марте 2022 года. По словам министра обороны Сергея Шойгу, самое большое количество заявок — более 16 тыс. — поступило из стран Ближнего Востока. Скорее всего, речь идет о привлечении сирийских нерегулярных формирований, «которые воевали на стороне Башара Асада в Сирии, а также в Ливии на стороне Халифы Хафтара», предполагал тогда в разговоре с РБК эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.

Летом прошлого года телеграм-канал «Кремлевская прачка» писал, что КНДР предлагала отправку 100 тыс. добровольцев в зону военных действий на Украине. В российском МИДе назвали это сообщение фейком.

В феврале 2023 года член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что добровольцы из более чем 40 стран желают присоединиться к военным действиям на стороне России.