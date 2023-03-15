Асад на встрече с Путиным выразил поддержку российской военной операции

Башар Асад и Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил поддержку военной операции на Украине. Стенограмма со встречи размещена на сайте Кремля.

«Я хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после [начала] спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю «старые» и «новые» нацисты, потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, [так] сейчас он стал их поддерживать», — сказал президент Сирии.

Он подчеркнул, что позиция Сирии основана не только на дружбе и преданности двух стран. По его словам, она «исходит из того, что мир сейчас действительно нуждается в стабилизации, иначе он пойдет к какому-то большому грохоту».

Асад также поблагодарил Путина и все российские министерства за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Сирии и эвакуации раненых. «Это действительно повлияло на уменьшение количества жертв, раненых, помогло в принципе уменьшить ущерб от последствий землетрясения», — заявил он.

В это же время в Москве глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры со своим сирийским коллегой Махмудом Аббасом.

Министры обсудили ситуацию в Сирии, вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также борьбу с терроризмом, сообщили в российском ведомстве. Шойгу также выразил соболезнования семьям погибших в результате землетрясения в Сирии.