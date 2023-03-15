Переговоры Путина и Асада продлились три часа

Песков: переговоры Путина и Асада завершились, они продлились три часа

Башар Асад и Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Переговоры российского и сирийского президентов Владимира Путина и Башара Асада в Москве завершились, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Беседа Асада и Путина продолжалась почти три часа. Переговоры проходили в двух форматах: сначала с участием делегаций, а затем тет-а-тет.

Асад на встрече с Путиным выразил поддержку военной операции на Украине, а также поблагодарил все российские министерства за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Сирии и эвакуации раненых. По его словам, участие россиян помогло уменьшить ущерб и количество жертв подземных толчков.

Стороны обсудили стратегические отношения между двумя странами, а также способы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает сирийское госагентство SANA.

Одновременно в Москве также прошли переговоры глав Минобороны России и Сирии Сергея Шойгу и Махмуда Аббаса, а также министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Фейсала Микдада. Шойгу и Аббас обсудили ситуацию в Сирии, вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также борьбу с терроризмом.

Лавров и Микдад обменялись мнениями об обстановке в мире. Они констатировали «совпадение оценок нынешнего состояния международных отношений как глобального столкновения сил, выступающих за суверенитет и равноправие всех государств, с геополитической гегемонией коллективного Запада, начинающего терять свои позиции в современном мире», сообщили в МИД России.