Почему Башар Асад решился на официальный визит в Москву И что обсуждала в российской столице представительная сирийская делегация

Президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию с официальным визитом — впервые за весь период военного конфликта в республике. Почему в Дамаске и Москве отказались от «тайных встреч» и что ждали от нынешних переговоров, разбирался РБК

Башар Асад и Владимир Путин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Почему визит Асада носил публичный характер

Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву вечером 14 марта. В правительственном терминале Внуково представительную сирийскую делегацию, в которую вошли в том числе министры экономики, обороны и финансов, встречал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Визит Асада в Россию впервые освещался публично и в реальном времени — прежде поездки сирийского лидера, находящегося под западными санкциями, носили закрытый характер. В последний раз Асад посещал Москву 13 сентября 2021 года. В тот же день вечером у него состоялись переговоры в Кремле с Владимиром Путиным, но сообщение о встрече было опубликовано на следующий день. Как объяснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщение о визите было распространено уже по возвращении Асада в Дамаск из соображений безопасности.

На этот раз офис Асада опубликовал его фото по прибытии в Москву в соцсетях и впервые назвал визит официальным. «Президент Башар Асад прибыл в Москву сегодня вечером с официальным визитом в Российскую Федерацию. Он проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным», — уточнили в офисе сирийского президента.

Кремль анонсировал двусторонние переговоры 14 марта. «Будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее», — пояснили на сайте президента России. Песков сообщил, что переговоры начнутся во второй половине дня, сначала в расширенном составе, а потом тет-а-тет. Лидеры обсудят вопросы восстановления Сирии и урегулирования конфликта «с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии». «Безусловно, тема сирийско-турецких отношений так или иначе будет сегодня затрагиваться», — добавил пресс-секретарь.

Открытость визита показывает, «Асаду уже ничего не угрожает, нет смысла готовить визиты тайно», объясняет эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «В общем-то у Асада стало больше друзей, чем врагов, и он может спокойно совершать поездки», — сказал он РБК.

«Визит действительно носит символичный характер, на что указывает высокий уровень публичности. День тоже был выбран довольно значимый — 15 марта считается датой начала сирийского конфликта, который длится уже 12 лет», — прокомментировал РБК программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров. По его мнению, Москва и Дамаск лишний раз решили подчеркнуть важность российско-сирийских отношений в условиях незавершенного конфликта. «Все-таки Сирия остается ключевым элементом ближневосточного направления. Важность этого региона во внешней политике России тоже возрастает на фоне нынешнего кризиса», — напомнил он.

Как Асад высказался о конфликте на Украине

Перед переговорами Асад возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду. В начале встречи в Кремле российский президент заявил, что «благодаря нашим совместным усилиям и решающему вкладу российских вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты борьбы с международным терроризмом» (Россия с 2015 года по официальной просьбе Дамаска проводит в Сирию военную операцию). Путин также напомнил о российской помощи после февральского землетрясения в Сирии и Турции, жертвами которого стали более 50 тыс. человек. «Мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать», — сказал Путин Асаду.

Асад заявил, что встречи между профильными министерствами Сирии и России, которые состоялись за последние три дня, были лучшими за последние годы. «Результаты, которых обе стороны достигли на этот раз, помогут в поддержке наших финансовых и экономических отношений, реализовать больше на практике, а не на уровне лозунгов», — сказал он.

Сирийский президент также выразил поддержку российским военным действиям на Украине и заметил, что они не подорвали позиции Москвы в сирийском урегулировании. «Хочу воспользоваться моментом, потому что это мой первый визит после [начала] спецоперации на Украине, и повторить сирийскую позицию в поддержку этой спецоперации против неонацистов и старых нацистов. Я говорю «старые» и «новые нацисты», потому что Запад как принимал старых нацистов у себя на земле, [так] сейчас он стал их поддерживать, в нынешнее время», — сказал Асад.

Зачем была нужна встреча в Кремле

По мнению Семенова, несмотря на нормализацию отношений с некоторыми арабскими государствами, у сирийского президента не так много партнеров во внешнеполитической сфере, а то, что он был официально принят в Москве, демонстрирует, что его тут воспринимают как важного союзника. «Для Асада имеет большое значение, что его роль во внешнеполитической сфере Москвы увеличилась на фоне специальной военной операции и санкций», — пояснил эксперт.

Москва же намерена показать, что продолжает уделять существенное внимание ближневосточному урегулированию и готова продолжать поддерживать нормализацию сирийско-турецких отношений, стимулируя Дамаск к этому, продолжает эксперт. «Нельзя исключать и экономические факторы. Россия готова начать более активно участвовать в процессе послевоенного восстановления Сирии. Если раньше были проблемы с санкциями, то теперь их нет, потому что российские компании и банки сами находятся под санкциями. В связи с этим рисков стало меньше», — пояснил Семенов.

Визит Асада в Москву понадобился, чтобы показать участие России в сирийском политическом процессе, считает исследователь Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Артем Адрианов. «Россия не ушла из Сирии на фоне военных событий на Украине, продолжает развивать отношения. Была критика в адрес России из-за того, что она экономически не поддерживала Сирию осенью, когда там был топливный кризис. Приглашение сирийского президента нацелено на то, чтобы показать, что Россия по-прежнему его поддерживает и не будет поступаться своими союзническими обязательствами», — сообщил Адрианов РБК.

Слова Асада о поддержке борьбы с «нацистами» работают на российскую сторону и показывают, что у России есть союзники на международной арене — Иран, Турция, Сирия и другие страны, считает Адрианов.

Бочаров отмечает, что тезис, что сирийский конфликт сейчас ушел из числа российских внешнеполитических приоритетов, верен лишь отчасти. «Нет оснований говорить об уходе из Сирии. Сохраняются основные элементы долгосрочной политики России на сирийском направлении. В Сирии продолжают действовать военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим. Сообщений о существенном сокращении военного контингента нет. Сирии продолжает оказываться значительная военно-политическая и дипломатическая поддержка, поэтому демонстрировать, что Россия не сдает свои позиции, просто незачем», — перечисляет эксперт. По его мнению, нынешний визит в большей степени важен для Сирии, так как в стране топливный кризис, растет инфляция, а цены на продовольствие остаются довольно высокими. «Вероятная цель визита заключается в получении финансовой и энергетической помощи. Это для Сирии сейчас очень важно, в каком-то смысле вопрос выживания», — резюмировал Бочаров.