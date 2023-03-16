Асад заявил о признании Сирией новых границ России

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022-го. Глава Сирии подчеркнул, что эти земли «были переданы Украине 100 лет назад» и сегодня Дамаск признает их в составе России

Фото: Kremlin Pool / Zuma / ТАСС

Дамаск признает новые границы России с присоединившимися по итогам референдумов территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, заявил в интервью «РИА Новости» президент Сирии Сирии Асад.

«Конечно. Я говорю, что это российские территории, и даже если не бы не случилась война, это исторически российские территории», — сказал сирийский лидер, отвечая на вопрос, признает ли Дамаск новые границы России.

По его словам, «четкая и решительная» позиция Сирии основана в первую очередь на исторических фактах. «Они [эти территории] были переданы Украине, возможно, около 100 лет назад, я думаю, что во времена [Владимира] Ленина. На них проживают российские граждане, и факты на местах свидетельствуют о том, что это российская земля. Мы убеждены в этой позиции», — заявил Асад.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведенных там референдумов. В абсолютных цифрах за вхождение в состав России в ДНР проголосовали 2,1 млн избирателей, ЛНР — 1,6 млн, Запорожской области — 430 тыс., Херсонской — 407,5 тыс. человек (в голосовании участвовали и жители Херсона, в ноябре 2022 года Минобороны России сообщило об отводе войск на левый берег Днепра). Украина и западные страны обвиняют Россию в аннексии территорий. Кремль настаивает, что решение жителей региона окончательное и пересмотру не подлежит. На сегодняшний день независимость ДНР и ЛНР признана тремя государствами-членами ООН — Россией (21 февраля 2022 года), Сирией (29 июня 2022), КНДР (13 июля 2022), а также частично признанными государствами Абхазия и Южная Осетия. Херсонскую и Запорожскую области в составе России официально признала только Северная Корея.

Башар Асад прибыл в Москву с официальным визитом 14 марта. Накануне у него состоялись трехчасовые переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых Асад выразил поддержку военной операции на Украине, а также поблагодарил все российские министерства за помощь в ликвидации последствий землетрясений в Сирии и эвакуации раненых. По его словам, участие россиян помогло уменьшить ущерб и количество жертв подземных толчков.

Одновременно в Москве также прошли переговоры глав Минобороны России и Сирии Сергея Шойгу и Махмуда Аббаса, а также министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Фейсала Микдада. Шойгу и Аббас обсудили ситуацию в Сирии, вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также борьбу с терроризмом. Лавров и Микдад обменялись мнениями об обстановке в мире.