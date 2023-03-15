Начальники генштабов России и США провели телефонные переговоры

Глава генштаба России Валерий Герасимов провел телефонные переговоры с председателем комитета начальников штабов ВС США Марком Милли. Об этом сообщает Минобороны.

Разговор состоялся 15 марта. Как отмечает ведомство, он прошел в развитие телефонного разговора министра обороны Сергея Шойгу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Разговор глав Минобороны состоялся по инициативе Вашингтона.

Переговоры оборонный ведомств двух стран состоялись после инцидента с американским разведывательным дроном MQ-9 над Черным морем. По версии американской стороны, утром 14 марта беспилотник вел разведку над международными водами, когда на его перехват направились два Су-27. США утверждали, что российский самолет задел его винт и дрон пришлось затопить.

Минобороны России заявило, что Су-27 не вступал в контакт с MQ-9 и не применял бортовое вооружение. Американский беспилотник, как указали в ведомстве, летел с выключенными транспондерами, его зафиксировали в районе Крымского полуострова, когда тот двигался в направлении границ России. По словам Шойгу, самолет нарушил бесполетную зону.

Американская сторона приняла меры, чтобы дрон не попал в чужие руки. При этом глава Совбеза Николай Патрушев сообщил, что российская сторона попытается найти остатки дрона.