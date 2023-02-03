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Бондарев заявил об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации

Сенатор Бондарев: необходимости в новой волне мобилизации нет
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Необходимости в проведении очередной мобилизации нет, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в эфире «России 24», передает ТАСС.

«Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал Бондарев. Он добавил, что решение о проведении мобилизации могут принимать президент и Министерство обороны, но в целом это прерогатива главы государства.

Бондарев упрекнул людей, которые «просто нагнетают» или «специально делают, чтобы возбудить народ» и «посеять недовольство». По мнению сенатора, правительство не скрывает планов и при необходимости доносит всю нужную информацию до граждан.

17 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тему продолжения мобилизации поднимают искусственно «и из-за рубежа, и внутри страны». Он предложил прислушаться к словам главы государства Владимира Путина, который в начале декабря прошлого года говорил, что факторы для дополнительной мобилизации отсутствуют.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался Путину о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек из числа резервистов для «защиты родины, ее суверенитета и территориальной целостности», как говорил глава государства. Указ об окончании частичной мобилизации президент не подписывал: в Кремле уверены, что такой документ не нужен.

Теги
Виктор Бондарев Совет Федерации частичная мобилизация
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