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Захарова сравнила молчание Запада по покушению на Малофеева с поддержкой

Захарова: молчание Запада по поводу покушения на Малофеева будет означать поддержку
Разминирование автомобиля Константина Малофеева
Разминирование автомобиля Константина Малофеева (Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС)

Если власти западных стран не будут комментировать покушение на российского бизнесмена, председателя совета директоров «Царьграда» Константина Малофеева, это будет означать негласную поддержку таких действий, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий», — написала она.

ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Малофеева утром 6 марта. По данным службы, его автомобиль планировали взорвать. Малофеев после этого заверил, что не пострадал. На момент публикации материала официальных комментариев со стороны иностранных властей не было.

ФСБ назвала организатором покушения основателя «Русского добровольческого корпуса» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины) Дениса Капустина. По информации ведомства, он также причастен к подготовке теракта на нефтегазовом объекте в Волгоградской области, который был предотвращен в августе, и участвовал в нападении диверсантов на Брянскую область.

Против Капустина завели дело по ст. 205 (теракт), 205.4 (участие в деятельности террористической организации) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ) УК России.

Малофеев в 2014 году подпал под западные санкции. Украина, ЕС, США и Канада посчитали, что возглавляемый им фонд оказывал поддержку ополченцам республик Донбасса. В 2015 году Малофеев основал консервативный телеканал «Царьград».

В апреле 2022-го его обвинили в попытке обойти ограничения. По словам генпрокурора США Меррика Гарланда, бизнесмену удалось создать схему, которая позволяла подконтрольным ему изданиям действовать в Европе. В феврале 2023 года суд разрешил конфисковать активы Малофеева. Их решили передать Киеву. Генпрокурор Украины Андрей Костин уточнил, что на восстановление страны направят $5,4 млн.

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Захарова сравнила молчание Запада по покушению на Малофеева с поддержкой
Захарова сравнила молчание Запада по покушению на Малофеева с поддержкой

Теги
Константин Малофеев Мария Захарова покушение ФСБ Украина
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