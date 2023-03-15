Нарышкин заявил о технической возможности найти упавший в море дрон США

Глава СВР Нарышкин: у России есть возможность найти упавший в Черное море дрон США

MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

У России есть технические возможности поднять обломки американского беспилотника, упавшего в Черном море, и изучить их. Такое мнение высказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мне представляется, что возможности технические такие есть», — ответил Нарышкин, отвечая на вопрос, есть ли возможность найти и изучить обломки американского беспилотника.

Комментируя инцидент с дроном, Нарышкин отметил, что США активно проводят разведывательную деятельность в Черном море, при этом используя все технологические средства: космической, визуальной и радиоразведки.

«Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес», — подчеркнул он.

Вечером 14 марта европейское командование Вооруженных сил США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотников MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Дрон вел наблюдение в международном воздушном пространстве над морем, на перехват были направлены два истребителя, один из которых задел винт БПЛА, утверждали американские военные. После этого MQ-9 затопили.

В Минобороны России заявили, что беспилотник нарушил правила использования воздушного пространства в зоне военной операции. В ведомстве подчеркнули, что контакта российского истребителя с дроном не было.

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника писала, что MQ-9 перед перехватом российскими истребителями вел наблюдение в 120 км к юго-западу от Крыма, вооружения на нем не было. Посол России в США считает, что дрон, как и другие американские беспилотники, собирал у границ России разведданные, которые впоследствии используются Киевом для ударов по российским военным и территории.