Глава Мордовии обратился в Минобороны после видео с мобилизованными в ЛНР

Артём Здунов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Региональный штаб Мордовии «рассмотрел вопросы, которые подняли мобилизованные из региона» в своем видеообращении к президенту России Владимиру Путину, власти республики перенаправили их в Минобороны. Об этом РБК рассказали в пресс-службе главы республики.

«Поскольку вопросы находятся в компетенции Министерства обороны Российской Федерации, в адрес руководства ведомства от главы Республики Мордовия Артёма Здунова было направлено соответствующее обращение», — говорится в сообщении пресс-службы.

По поручению Здунова администрация и правительство региона также установили «постоянный контакт с военнослужащими из Мордовии, участвующими в СВО, и членами их семей».

В начале марта в Сети появилось видео, которое записали мобилизованные из Мордовии и Марий Эл. В своем обращении, которое военные адресовали Путину, они рассказали, что их отправили на передовую «без должной подготовки». По их словам, в январе они выехали из войсковой части в ЛНР, после чего их полк «расформировали» и их «прикомандировали к луганским военным», а их «военные специальности изменили». Военные также жаловались на проблемы с вооружением.

Глава Марий Эл Юрий Зайцев 9 марта встретился с родственниками военнослужащих из республики, а также связался с одним из бойцов. В пресс-службе главы региона также сообщили, что он будет «принимать меры по возникшей ситуации в рамках имеющихся полномочий».

Это не первый раз, когда военные записывают видео с передовой. Так, например, в феврале мобилизованные из Самарской области записали видеообращение, в котором пожаловались на то, что их «по ошибке» отправили в зону проведения военной операции, где они участвовали в боях на передовой.

Также они жаловались, что в их военных билетах не проставляют отметок об участии в боевых действиях и не указывают, к какой части они приписаны, и говорят, что положенных выплат они не получат.

Региональные власти отреагировали на ситуацию во «ВКонтакте», где на странице главы региона пользователи стали задавать вопросы по поводу этого видео. В ответе говорилось, что «все мероприятия по выполнению задач Специальной военной операции, а также перемещение личного состава, переподготовка по ВУС находятся в ведении Министерства обороны Российской Федерации». Кроме того, в ответе сказано, что с военным командованием «организовано взаимодействие» и в ближайшее время все необходимые записи в военных билетах мобилизованных будут сделаны.

Также в феврале появилось видео с мобилизованными из Тувы, которые записали обращение на тувинском языке. Они рассказывали, что, прибыв в ДНР, столкнулись с побоями и угрозами со стороны представителей Народной милиции ДНР, а также указывали, что не закреплены за конкретной воинской частью. Глава республики Владислав Ховалыг после этого созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить «законность действий народной милиции, упоминаемой в видеосообщении».

22 февраля помощник военного прокурора Объединенной группировки войск Андрей Воронкин сообщил РБК, что военная прокуратура провела проверку по этому обращению и не нашла подтверждения информации о причинении вреда здоровью тувинских военных в ДНР.