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Глава Марий Эл встретился с семьями военных, обратившихся к Путину

Глава Марий Эл встретился с семьями военнослужащих, записавших видеообращение к Путину
Юрий Зайцев пообщался с командованием и родственниками военнослужащих, записавших обращение к Владимиру Путину. «Большинство вопросов относится к компетенции Минобороны», — отметили в пресс-службе губернатора
Глава Марий Эл&nbsp;Юрий Зайцев
Глава Марий Эл Юрий Зайцев (Фото: Пресс-служба главы РМЭ / ТАСС)

Глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев встретился 9 марта с родственниками военнослужащих, от которых поступило видеообращение на имя президента Владимира Путина. Об этом РБК сообщили в пресс-службе губернатора.

Представители главы региона уточнили, что Зайцев не смог лично приехать к военным, поскольку он находился без интернета в ЛНР, когда появилось обращение.

Тем не менее, когда он выехал из зоны проведения спецоперации и получил это сообщение, он связался с командованием военнослужащих.

«Также состоялся телефонный разговор с одним из бойцов, чтобы прояснить ситуацию. Большинство вопросов относится к компетенции Минобороны. Юрий Зайцев будет принимать меры по возникшей ситуации в рамках имеющихся полномочий», — заверили в пресс-службе.

В начале марта в Сети появилось видео, в котором мобилизованные из Мордовии и Марий Эл обратились к Путину, рассказав, что их отправили на передовую «без должной подготовки».

По их словам, в январе они выехали из войсковой части в ЛНР, после чего их полк «расформировали» и их «прикомандировали к луганским военным», а их «военные специальности изменили». Военные также жаловались на проблемы с вооружением.

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РБК направил запрос в пресс-службу главы Республики Мордовия и обратился за комментарием в Минобороны.

В начале февраля в соцсетях появилось видеообращение на тувинском языке от группы мобилизованных из Тувы. Они рассказывали, что, прибыв в ДНР, столкнулись с побоями и угрозами со стороны представителей Народной милиции ДНР. Кроме того, они жаловались, что до сих пор не закреплены за конкретной воинской частью.

Власти Тувы назвали ситуацию вопиющей. Глава республики Владислав Ховалыг созвонился с председателем правительства ДНР Виталием Хоценко и попросил проверить «законность действий Народной милиции».

Вице-спикер Госдумы, бывший глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол позднее заявил, что никто из жаловавшихся на побои мобилизованных из Тувы серьезно не пострадал. Отвечая на вопрос, подтвердились ли факты применения насилия в отношении них, он сказал, что выяснением деталей занимается военная прокуратура.

22 февраля помощник военного прокурора Объединенной группировки войск Андрей Воронкин сообщил РБК, что военная прокуратура провела проверку и не нашла подтверждения информации о причинении вреда здоровью тувинских военных в ДНР.

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Виктория Громова Виктория Громова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Марий Эл видеообращение Владимир Путин военнослужащие семьи
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