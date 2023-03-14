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Политика ,  
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В Сербии потребовали отставки министра за призыв к санкциям против России

Социалисты Сербии потребовали отставки министра Басты за призыв к санкциям против России

Движение социалистов, которое возглавляет директор сербского разведывательного Агентства безопасности и информации Александар Вулин, потребовало отставки министра экономики республики Раде Басты. Соответствующее заявление движение опубликовало на своем сайте.

«Сейчас, когда нам нужно единство, Баста преследует цель разделить правительство Сербии в вопросе о его приверженности присоединению к противозаконным санкциям против Российской Федерации», — сказано в заявлении.

Министр «прячется за спиной президента Сербии [Александра Вучича], чтобы подорвать независимость и нейтралитет» страны, заявило движение и призвало Басту добровольно уйти в отставку.

Движение социалистов — это политическая партия. Сейчас в парламенте Сербии заседают два представителя этой фракции. Всего в законодательном органе 250 мест.

Баста ранее написал на своей странице в Twitter, что Сербия платит огромную цену на неисполнение санкций против России. Белглад должен присоединиться к международным ограничениям, так как это становится «невыносимым», а на президента Александра Вучича оказывается сильное давление, сказал он. Министр призвал правительство и министров высказаться по этому поводу.

Представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ заявила, что на Белград давят Соединенные Штаты, и предложила Басте выступить против такого давления. «С введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», — добавила дипломат.

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В феврале Вучич усомнился, что Сербия сможет долго воздерживаться от введения санкций против России. Он уточнил, что не в восторге от такой перспективы. Сербия, по словам президента, лишилась союзников из-за отказа присоединиться к санкциям и была вынуждена осудить в ООН действия России на Украине.

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