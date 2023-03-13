Президенты Чехии и Словакии запланировали на апрель совместный визит на Украину

Президенты Чехии и Словакии договорились о совместном визите на Украину

Петр Павел и Зузана Чапутова (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова планируют совершить совместный визит на Украину, сообщает агентство CTK. На пресс-конференции, которую они дали в Словакии, Павел сообщил, что предложил Чапутовой присоединиться к нему во время запланированной на апрель поездки.

«Я рада, что господин президент выступил с таким предложением. Я очень рада отправиться в такую поездку», — сказала Чапутова.

Накануне состоялись телефонные переговоры Павела с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они договорились, что в апреле президент Чехии совершит официальный визит в Киев. Собеседники также обсудили движение Украины в Евросоюз. Зеленский заявил, что Киеву важна поддержка Праги.

Петр Павел вступил в должность президента Чехии 9 марта. Он победил во втором туре выборов с результатом 58,32% голосов. Его соперником был бывший премьер, предприниматель и лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, набравший 41,67%.

После начала военной операции на Украине Чехия и Словакия вместе с другими странами Запада оказывают Киеву военную и экономическую поддержку. Чехия поставляет Киеву оружие и боеприпасы. Словакия также поставляет Украине оружие. 9 марта министр обороны страны Ярослав Надь заявил, что она совместно с Польшей поставит Киеву МиГ-29.

Кремль военную помощь Украине неоднократно осуждал.