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Избранный лидер Чехии выступил за ограничение президентства одним сроком

Избранный президент Чехии Павел выступил за ограничение президентства одним сроком
Петр Павел
Петр Павел (Фото: Martin Divisek / EPA / ТАСС)

Пребывание на посту президента в Чехии целесообразно ограничить до одного пятилетнего срока, заявил новый глава государства Петр Павел, передает портал Novinky.cz.

«Я думаю, что было бы разумно, если бы человек провел один срок на этой должности», — сказал он.

По его мнению, возможность переизбираться на должность главы государства второй раз грозит тем, что президент на втором сроке не будет выполнять свои функции на 100%. «Вполне логично, что если есть два срока, то президент может быть склонен вести себя хорошо в первый срок, чтобы быть избранным на второй срок и наслаждаться вторым сроком», — отметил Павел.

61-летний Петр Павел победил во втором туре президентских выборов в Чехии, получив 58,32% голосов после подсчета всех протоколов. Его соперником был бывший премьер, предприниматель и лидер популистской партии ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш, набравший 41,67%. Инаугурация Павла состоится 9 марта.

Президент в Чехии избирается всенародным голосованием на пятилетний срок. При этом один человек имеет право занимать высший пост не более двух сроков. Реальная власть в стране сконцентрирована в руках премьер-министра. Тем не менее именно президент утверждает кандидатуру премьера и правительство, выдвигает кандидатуры судей Конституционного суда и одобряет их назначения.

Теги
Чехия президент Петр Павел президентский срок
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