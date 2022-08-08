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«Коммерсантъ» сообщил об угрозе срыва обновления лифтов по капремонту

Власти регионов сократили закупку новых лифтов в рамках программ капремонта, в ассоциации производителей сообщили о росте стоимости оборудования на 30% с начала года. Бюджеты на закупку закладывались полтора года назад
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС
Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

С начала года в России прошло 4,4 тыс. аукционов по замене лифтов в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов, этот показатель в три раза ниже числа аукционов за аналогичный период годом ранее и в два раза ниже данных за 2020 год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию производителей лифтов «Российское лифтовое объединение» (РЛО).

Аукционы проводят власти регионов в рамках программ по замене лифтов, чей срок эксплуатации превысил 25 лет. Сильнее всего спрос на новые лифты упал в Москве: в первые семь месяцев 2022 года город закупил всего 35 лифтов, тогда как в прошлом году — 2,2 тыс., указывают в РЛО. В лидерах по снижению закупок нового оборудования Ростовская, Волгоградская и Смоленская области, а также Красноярский край.

Эта динамика говорит о «тревожной ситуации», которая приводит к резкому падению производства лифтов в России, отметил глава ассоциации Петр Харламов. Число закупок новых лифтов сократилось среди прочего из-за роста цен. Харламов указал, что с января стоимость новых лифтов выросла на 30%, тогда как за все 12 месяцев прошлого года оборудование подорожало лишь на 20%. По информации гендиректора завода «Московское электрооборудование и лифты» Руслана Родикова, себестоимость изготовления лифтов с начала 2022 года повысилась на 30–40%. Он объяснил эту ситуацию сложностями с импортом комплектующих.

При этом региональные фонды капремонта заложили бюджет на замену лифтов в этом году еще в начале 2021 года, отметил Харламов. К этому дню стоимость лифтов находится в диапазоне 2–3 млн руб. (в зависимости от субъекта страны), включая демонтаж старого и установку нового оборудования, сообщили в РЛО.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Госдуме сообщили об обсуждении инициативы по изменению условий рассрочки оплаты замены лифтов с применением факторинга с компенсацией части ключевой ставки, а также возможности дополнительного финансирования субъектов России в новых условиях. Зампред комитета Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что часть региональных и муниципальных программ пока финансированием не обеспечена. По словам депутата, до середины февраля 2025 года следует заменить 516 тыс. лифтов, чей срок эксплуатации превысил 25 лет. «Коммерсантъ» пишет, что эти планы могут быть сорваны из-за сложившейся ситуации.

По данным РЛО, с января этого года оказались сорванными аукционы на поставку 722 лифтов на 1,8 млрд руб., за аналогичный период годом ранее не состоялись торги по закупке 280 лифтов общей стоимостью 788 млн руб. Глава ассоциации пояснил, что это произошло либо когда производители не являлись на конкурс, либо в случае их отказа от заключения контрактов из-за неудовлетворительной стоимости, предложенной региональными властями.

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Forbes узнал о дефиците скоростных лифтов для небоскребов
Экономика
Фото:Игорь Самойлов / РИА Новости

С конца февраля покинули российский рынок или приостановили работу на нем многие зарубежные компании. В частности, финский производитель лифтов Kone сообщил о приостановке приема заказов от клиентов из России, в компании объявили о планах уйти из России к концу года. Американский производитель лифтов и эскалаторов Otis в марте приостановил производство и прием заказов от российских клиентов, а в конце июля продал долю на российском рынке. Немецкая Thyssenkrupp при этом приостановила инвестиции в России и закрыла калужское предприятие.

К середине июня в России сложился дефицит скоростных лифтов для небоскребов и высокобюджетного жилья, писал Forbes. Опрошенные изданием застройщики в качестве причин назвали отказ иностранных производителей принимать заказы от российских клиентов и отсутствие аналогов российского производства. Неназванный представитель европейского производителя лифтов рассказал, что российским производителям «не надо» выпускать скоростные лифты, так как на их продукцию и так есть спрос, а для выпуска сложных лифтов необходимо большое количество вложений.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
лифты капремонт рост цен
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