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В КНДР пообещали «наказать» США из-за обсуждения прав человека

В КНДР пообещали «сверхмощный» ответ США на обсуждение прав человека в Совбезе ООН

Вашингтон использует проблему прав человека как инструмент вмешательства во внутренние дела других государств, Пхеньян решительно осуждает это и даст «сверхмощный» ответ на такую враждебную тактику, говорится в заявлении МИД Северной Кореи, опубликованном ЦТАК.

По мнению северокорейских дипломатов, заявления США о несоблюдении прав человека в Северной Корее направлены на «уничтожение истинных прав и интересов корейского народа».

«Мы должны безжалостно наказать американских империалистов, которые полностью отрицают независимость нашей страны и социалистическую систему. <...> Права человека являются национальными правами, и это законное право суверенного государства использовать все доступные средства для защиты национальных прав», — сказано в сообщении.

США 17 марта намерены провести неофициальное заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить проблему прав человека в КНДР. «Нарушения прав человека в КНДР угрожают международному миру и безопасности и напрямую связаны с незаконными программами страны по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет», — привел Reuters сообщение США и председательствующей в Совбезе Албании.

В публикации говорится, что во время пандемии коронавируса «правительство КНДР активизировало усилия по подавлению основных свобод и свободного потока информации».

В ночь на 13 марта КНДР выпустила две крылатые ракеты с подводной лодки в Японское море. Это произошло в преддверии совместных учений Южной Кореи и США, которые пройдут с 13 по 23 марта. Пхеньян называл проведение маневров провокацией и призывал ООН потребовать их прекращения. В КНДР обещали «небывалый и мощный» ответ на совместные учения южнокорейских и американских военных.

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