КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить учения

В Северной Корее призвали ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить учения

Замминистра иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать от США и Южной Кореи немедленно прекратить совместные военные учения, передает Центральное телеграфное агентство.

«В последнее время США и Южная Корея угрожающими риторическими словами и действиями, военным игрищем демонстративного характера обостряют ситуацию на Корейском полуострове до крайне опасного предела», — говорится в заявлении представителя северокорейского МИДа.

По словам Ким Сон Гена, США и Южная Корея проводят учения в том числе с имитацией применения ядерного оружия против КНДР. Он выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН назвал реакци КНДР на учения «провокацией» и «угрозой», при этом проигнорировав «тревожные военные провокации» Вашингтона и Сеула.

Дипломат призвал ООН и международное сообщество требовать от США и Южной Кореи немедленно прекратить совместные военные учения, которые «крайне обостряют ситуацию на Корейском полуострове и безответственно приподнимают уровень конфронтации».

18 февраля Северная Корея без предупреждения запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15. Ракета пролетела 989 километров и упала в Японское море. КНДР назвала пуск «внезапными учениями».

Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР. Он призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий.

На следующий день после запуска ракеты, 19 февраля, США и Южная Корея оюъявили о проведении учений по противоракетной обороне в Японском море и тренировку по управлению средствами расширенного сдерживания. Союзники договорились продолжить учения в марте. Как подчеркнули американские военные, тренировки носят «оборонительный характер».

В феврале представитель северокорейского МИДа выступил с заявлением о том, что Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с «небывалым и мощным» ответом КНДР, если решат проводить совместные учения в районе Корейского полуострова. Анонс таких маневров КНДР воспринимает как «подготовку к агрессивной войне».