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КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить учения

В Северной Корее призвали ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить учения

Замминистра иностранных дел Северной Кореи по делам международных организаций Ким Сон Ген призвал ООН потребовать от США и Южной Кореи немедленно прекратить совместные военные учения, передает Центральное телеграфное агентство.

«В последнее время США и Южная Корея угрожающими риторическими словами и действиями, военным игрищем демонстративного характера обостряют ситуацию на Корейском полуострове до крайне опасного предела», — говорится в заявлении представителя северокорейского МИДа.

По словам Ким Сон Гена, США и Южная Корея проводят учения в том числе с имитацией применения ядерного оружия против КНДР. Он выразил сожаление в связи с тем, что генсек ООН назвал реакци КНДР на учения «провокацией» и «угрозой», при этом проигнорировав «тревожные военные провокации» Вашингтона и Сеула.

Дипломат призвал ООН и международное сообщество требовать от США и Южной Кореи немедленно прекратить совместные военные учения, которые «крайне обостряют ситуацию на Корейском полуострове и безответственно приподнимают уровень конфронтации».

18 февраля Северная Корея без предупреждения запустила межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-15. Ракета пролетела 989 километров и упала в Японское море. КНДР назвала пуск «внезапными учениями».

Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР. Он призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий.

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На следующий день после запуска ракеты, 19 февраля, США и Южная Корея оюъявили о проведении учений по противоракетной обороне в Японском море и тренировку по управлению средствами расширенного сдерживания. Союзники договорились продолжить учения в марте. Как подчеркнули американские военные, тренировки носят «оборонительный характер».

В феврале представитель северокорейского МИДа выступил с заявлением о том, что Южная Корея и Соединенные Штаты столкнутся с «небывалым и мощным» ответом КНДР, если решат проводить совместные учения в районе Корейского полуострова. Анонс таких маневров КНДР воспринимает как «подготовку к агрессивной войне».

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США Южная Корея Северная Корея КНДР учения военные учения
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